“Tuvimos miedo a perder”: Alfredo Arias analizó el empate ante Palmeiras en Libertadores

Junior de Barranquilla arrancó su camino en la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Palmeiras, en un partido que dejó sensaciones encontradas: un primer tiempo dominante y un segundo donde el equipo perdió control y terminó sufriendo.

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En rueda de prensa, el técnico Alfredo Arias, en declaraciones recogidas por ESPN, destacó la dificultad del rival y el mérito de su equipo en el arranque del compromiso:

“Jugábamos ante un rival muy, muy fuerte… debutar en la Copa nos condicionaba mucho la actuación de los últimos partidos nuestros, que no había sido convincente”, afirmó.

Sobre el desarrollo del juego, Arias fue claro al señalar que el planteamiento inicial funcionó:

“El primer tiempo creo que lo planteamos bien, quizás sorprendimos… tuvimos la pelota mucho… y creo que hicimos un muy buen primer tiempo”.

Incluso, resaltó que su equipo logró controlar a Palmeiras con la posesión:

“Nosotros en el primer tiempo lo mejor que hicimos fue controlar el partido a través de la pelota. Se la sacamos a Palmeiras prácticamente”.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó en la segunda mitad, especialmente tras los cambios obligados por desgaste físico:

“Muchos de esos jugadores no venían jugando… los cambios teníamos que hacerlos sí o sí. Y justo cuando mandamos los cambios cometemos ese error de funcionamiento en lo defensivo y recibimos el gol”.

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El técnico explicó que el empate rival nació más de una falla propia que de virtud del adversario:

“El gol de ellos no viene de un mérito tan grande, sino que viene de una falla nuestra … dejar vulnerable a nuestra defensa”.

A partir de ahí, Junior perdió confianza y retrocedió en el campo:

“Ahí sí hay un quiebre en el partido… perdimos confianza en lo que veníamos haciendo” y remató con la frase más contundente de la noche:

“Tuvimos miedo a perder y quisimos defender como fuera ese resultado”.

Arias también reconoció que el equipo dejó de hacer lo que mejor le funcionaba:

“No pudimos tener la pelota que era con la que nos habíamos defendido mejor… no tuvimos más el control del juego”.

Pese al bajón, valoró el esfuerzo de sus jugadores:

“Felicito a mis jugadores porque dejaron el alma en cada pelota… mejoramos mucho lo que veníamos haciendo y tengo mucha esperanza de que sigamos en ese sentido”.

En cuanto a lo táctico, explicó la apuesta por la línea de tres defensores:

“Teníamos que hacer un movimiento táctico porque veníamos fallando… ante un rival como este no podíamos dar esa ventaja”, decisión que, según él, dio resultados en gran parte del partido.

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Por su parte, Teófilo Gutiérrez , también en declaraciones recogidas por ESPN, coincidió en el análisis general del encuentro y lamentó no haber ampliado la ventaja en el primer tiempo:

“Creo que en el primer tiempo marcamos un gol y pudimos haber marcado algún otro más”.

El delantero también destacó el desgaste físico del equipo y el empuje del rival en el complemento:

“Creo que el equipo hizo un desgaste muy importante… en el segundo ellos salieron a jugar y bueno, se encontraron con el gol”.

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Además, valoró el ambiente vivido en Cartagena:

“Agradecido con la gente… por el apoyo, por la afición que vino y nos apoyó”, y reconoció la dificultad del debut:

“Empezar con el campeón de Sudamérica no es fácil”.

Finalmente, dejó claro el enfoque del equipo tras este resultado:

“Ahora a descansar y a pensar en Cerro Porteño”.

Junior suma así su primer punto en el grupo, con la sensación de que estuvo cerca de dar el golpe ante uno de los grandes candidatos del continente, pero también con la lección de que en la Libertadores cualquier desconcentración se paga caro.