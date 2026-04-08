Video: El Pibe reveló la millonaria cifra que le ofrecieron por cortarse el pelo

Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama, una de las mayores glorias del fútbol colombiano y de la Selección Colombia, dialogó con Andrés Cantor en el programa Fútbol De Primera, charla en la que le contó una particular historia.

El Pibe reveló, tras ser cuestionado al respecto, que previo al Mundial de Estados Unidos 1994, una marca, de la cual no dio mayores detalles, le ofreció una millonaria cifra por cortarse el pelo.

“¿Cuánto dinero te ofrecieron algunas vez por ‘pelarte’?”, le preguntó el presentador, haciendo referencia cortarse el pelo: “dos barras, dos de los verdes”, respondió el samario, quien aclaró: “dos millones de dólares. Antes del Mundial del 94”.

Al ser cuestionado si su negativa fue por recibir más dinero, respondió con contundencia: “No, ni cinco (millones de dólares)... una marca, dos barras en el 94, para que me quitara el pelo. Mi vida la decido yo, siempre fue así, yo respondo por mi historia”.

El pelo, la marca del Pibe

Además de su talento y estilo de juego, El Pibe Valderrama siempre fue mundialmente conocido por su cabellera. Incluso cuando comenzó su carrera como profesional en Unión Magdalena y, posteriormente, Millonarios, ya contaba con un pequeño afro.

Cuando estuvo en la MLS, los aficionados del naciente fútbol estadounidense lucían pelucas en su honor, las mismas que llegaron estar de moda en algunos Mundiales como sello de los hinchas colombianos.

Una vez terminada su carrera, El Pibe mantuvo su look, salvo algunas ocasiones especiales en las que llegó a tener el pelo pintado de rosa, en una campaña para apoyar la lucha contra el cáncer o, en algún comercial, donde llegó a lucir su particular ‘melena’ planchada y con el pelo lacio.