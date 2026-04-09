Se reanudan servicios a pacientes de Emssanar en el Hospital Universitario Departamental de Nariño

Pasto-Nariño

Después de un encuentro entre autoridades de salud y directivas de la Eps Emssanar y el Hospital Universitario Departamental de Nariño, se acordó la prórroga del contrato vigente entre la Eps y la institución hospitalaria.

Además, se pactó un desembolso inicial de 13 mil millones de pesos a partir de este mes, junto con el compromiso de efectuar giros mensuales equivalentes al 80% de la facturación radicada.

Dado que el hospital factura aproximadamente 12 mil millones de pesos cada mes, Emssanar deberá asegurar pagos cercanos a los 9.500 millones mensuales para cumplir con dicho porcentaje.

Por su parte, el IDSN, la Superintendencia de Salud, prestador y asegurador realizarán un seguimiento permanente para verificar el cumplimiento y garantizar que la comunidad reciba atención con calidad y oportunidad.

De acuerdo con el monitoreo que realiza el IDSN, la situación financiera y su incremento de cartera es progresiva, cerrando el 2025 con una deuda de las EPS con los prestadores en Nariño, cercana a los 2.5 billones de pesos.

Los reportes y llamados son reiterativos ante la Superintendencia para que ejecuten acciones contundentes que aseguren el flujo de recursos, ya que su ausencia impacta severamente la estabilidad del sistema de salud en el departamento.