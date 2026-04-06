Por falta de contrato Hospital Departamental de Nariño suspende atención a pacientes de EMSSANAR

Pasto-Nariño

Desde el pasado 1 de abril de 2026 terminó la relación contractual entre El Hospital Universitario Departamental de Nariño y la EPS EMSSANAR para la prestación de servicios de salud.

Ante esto la entidad hospitalaria hizo pública la determinación de brindar atención exclusivamente a través del servicio de urgencias, priorizando los casos clasificados como Triage I, II y III, es decir, aquellos que comprometen la vida o requieren atención inmediata.

Según un comunicado del Hospital, los servicios programados, consultas externas, procedimientos y demás atenciones no urgentes para usuarios afiliados a EMSSANAR no podrán ser prestados en la institución, hasta tanto se restablezca el vínculo contractual con la mencionada EPS.

Así mismo hizo un llamado a los usuarios de EMSSANAR a consultar con su asegurador los puntos de atención habilitados para la continuidad de sus tratamientos y servicios de salud.

Actualmente, se adelantan mesas de trabajo y acercamientos con la EPS EMSSANAR, con el propósito de definir la situación contractual y lograr la pronta reanudación de la atención integral para sus afiliados.

El Instituto Departamental de Salud de Nariño se pronuncia

“La suspensión de servicios programados en el Hospital Universitario Departamental es el reflejo de una crisis financiera sistémica que afecta a toda la región. Las cifras actuales del hospital son la causa directa de este cierre de agendas a los afiliados a Emssanar S.A.S debido al que la EPS le adeuda $39.663 millones, tras dejar de pagar más de $12.000 millones correspondientes al giro directo de febrero, en el que únicamente cumplió con el 49%”: informó la entidad en un comunicado.

Agrega que la iliquidez mensual afecta la capacidad operativa normal, incluyendo el pago de nómina asistencial y la compra de insumos médicos esenciales, obligando al centro asistencial a priorizar exclusivamente la atención por el servicio de urgencias (Triage I, II y III).

El IDSN remitió formalmente al Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, el oficio del 17 de marzo de este año en el que se informó que “al cierre de la vigencia 2025, ante los incumplimientos reiterativos por parte de las Empresas Promotoras de Salud en el flujo de recursos en el departamento de Nariño, se presentaron los informes de cartera y el comportamiento de las mesas de la Circular 030 de 2013, los cuales evidencian las limitaciones financieras que afectan la capacidad de las IPS públicas y privadas para garantizar la prestación de servicios de salud”.

El IDSN ha realizado acciones concretas de control como Mesas de Recuperación de Cartera en las que se lograron acuerdos de pago ejecutados por $1.916 millones en el último año.

Específicamente, en reuniones técnicas de mediación para este conflicto, se exige a Emssanar una postulación mensual mínima del 84% de su recaudo (aprox. $13.670 millones) para estabilizar la operación del HUDN, se instó a la Agente Interventora de la EPS a suscribir acuerdos sobre $32.747 millones ya depurados, y se realiza seguimiento a los $79.296 millones adicionales que se encuentran en estado de auditoría y conciliación de glosas.