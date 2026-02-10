Pacientes de EMSSANAR en el Valle afectados por suspensión de servicios en IPS

Valle del Cauca

A la crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca se suma la IPS GESENCRO, que suspendió desde este martes 10 de febrero la atención a los usuarios de la EPS EMSSANAR en varios municipios por la falta de pago de la aseguradora.

La decisión afecta a 5.000 pacientes que eran atendidos en las sedes de Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito, quienes deberán ser reubicados en otros prestadores. Esta situación incrementa la presión sobre la red pública de salud del departamento.

“Esto significará muchos tratamientos interrumpidos, muchas personas sin saber dónde van a ser atendidas y una profundización más de la situación de salud en el departamento, donde ya es evidente el incremento de la mortalidad evitable”, señaló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

La funcionaria cuestionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por desconocer que es indispensable el trabajo coordinado entre los sectores público y privado para mejorar la capacidad de atención.

“El señor ministro de salud no ha podido comprender que la oferta privada corresponde al 85% de los prestadores. Desde luego hay municipios pequeños donde la oferta pública es suficiente, pero en los municipios grandes necesitamos trabajar de forma coordinada públicos y privados. Ser un prestador privado no es malo, eso podría mejorar la capacidad de oferta, pero eso en un gobierno en que la ideología supera cualquier razón técnica, es muy difícil”, agregó.

A esta situación también se añade la alerta de la Clínica Versalles en Cali, que informó sobre la sobreocupación de su servicio de urgencias para adultos por la alta demanda de pacientes, lo que obligó a restringir la atención únicamente a casos de urgencias vitales.