Feria de servicios y emprendimiento para víctimas del conflicto armado este jueves en Pasto

Pasto-Nariño

En el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado, este jueves 9 de abril el SENA, a través de su Agencia Pública de Empleo, desarrollará una jornada que integra la feria de servicios para víctimas de la violencia y la feria de emprendimiento Sembradores de Paz.

La jornada se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en las instalaciones de la Universidad de Nariño, sede Torobajo.

“Esta feria busca generar un espacio para la comercialización de productos de emprendimientos liderados por población víctima del conflicto. Además, contaremos con vacantes en áreas como TIC, logística, comunicaciones, servicio al cliente y servicios comerciales, con el propósito de fortalecer sus oportunidades de empleo”, afirmó Elsa Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo.

Estas iniciativas buscan promover la inclusión social y productiva de esta población, facilitando el acceso a oportunidades de empleo, formación, certificación de competencias laborales y emprendimiento.

La Feria Sembradores de Paz será un espacio comercial que contará con la participación de más de 40 negocios liderados por víctimas del conflicto armado, quienes exhibirán productos y servicios que reflejan la diversidad, creatividad y resiliencia de emprendedores que han encontrado en el emprendimiento una oportunidad para reconstruir sus proyectos de vida y fortalecer sus comunidades.

El objetivo de este evento según directivas del SENA en Nariño es promover la comercialización de productos y servicios, fortalecer las capacidades empresariales y generar ingresos sostenibles para esta población.

Cada emprendimiento representa una historia de resiliencia, una apuesta por salir adelante y una oportunidad para demostrar que, incluso en medio de la adversidad, es posible volver a empezar.

Como complemento a esta apuesta de construcción de paz, se realizará la Feria de Servicios para Víctimas del Conflicto Armado, en la que se ofertarán más de 90 vacantes dirigidas a esta población.

Los asistentes no solo podrán registrar su hoja de vida, sino también participar en entrevistas directas con los reclutadores de las empresas participantes. Además, la Agencia Pública de Empleo ofrecerá talleres de orientación ocupacional enfocados en herramientas clave para la empleabilidad, como la elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas, redes efectivas de búsqueda de empleo y asesoría en emprendimiento, incluyendo la formulación y puesta en marcha de planes de negocio.