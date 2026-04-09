Renuncia gerente de Taxi Imperial, pero taxistas de el Aeropuerto El Dorado continúan sin operar

Bogotá D.C

En las últimas horas el gerente operativo de la empresa Taxi Imperial, Julio Jiménez, anunció su renuncia al cargo. Esto tras las protestas que se han presentado en el Aeropuerto Internacional El Dorado por parte de los taxistas que estaban inconformes con las medidas que él proponía.

Ante esta renuncia, Taxi Imperial S.A.S informó a través de un comunicado que acepta la renuncia de Jiménez y nombra como nuevo gerente operativo a Jhon Jairo Caro.

También respondieron ante las solicitudes presentadas por los taxistas y decidieron primero, suspender el proyecto de recaudo prepago que se había planteado pero no fue implementado hasta el momento.

“Por solicitud de los conductores y propietarios de Taxi Imperial, se retira el personal de impulsadores del servicio de transporte público especial e individual”, esto ante las reiteradas solicitudes de los taxistas.

Sin embargo, la empresa pidió la ayuda de las autoridades a realizar un control más estricto para evitar la informalidad en la prestación del servicio de transporte público.

Aclararon también que la flota de vehículos de servicio público especial que cumpla con toda la normatividad vigente suscrito por OPAIN “no superará el 10% del número de vehículos de servicio individual tipo taxi”.