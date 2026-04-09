Aeropuerto El Dorado sigue con restricciones de acceso y de transporte por protestas de taxistas

Luego del caos y la batalla campal protagonizada por taxistas y la UNDMO en la noche de este miércoles 8 de abril en el Aeropuerto Internacional El Dorado, continúan las restricciones de acceso y de transporte público en esta terminal aérea.

El Dorado amaneció sin el servicio de transporte de Taxi Imperial, la empresa autorizada por el aeropuerto para que los pasajeros cuando llegan a Bogotá se desplacen de manera segura.

El primer carril del primer piso del aeropuerto se encuentra vacío, por lo que las personas que requieran tomar un transporte deben desplazarse hasta el tercer carril para tomar un taxi particular o usar las rutas Transmilenio habilitadas.

Además, las puertas del primer piso están restringidas para que únicamente entren los viajeros con pasabordo en mano y los trabajadores aeroportuarios. Las personas que acompañan a familiares o amigos no podrán entrar ahí, deberán ingresar por el segundo piso.

Continúa fuertemente custodiada la terminal aérea con presencia de la Policía y del personal de vigilancia privada del Aeropuerto.

Protestas de taxistas

En la noche de este miércoles se presentaron disturbios en el primero piso de El Dorado debido al bloqueo de los taxistas ante sus inconformidades con las nuevas medidas que ha tomado la empresa que tiene que ver con la estandarización de tarifas.

Llegó una tanqueta de la UNDMO y lanzaron aturdidoras para poder dispersar la manifestación que bloqueaba el ingreso y la salida de pasajeros, además de impedir el paso de Transmilenio.

Más de 30 mil personas resultaron afectadas y los disturbios terminaron hasta las 9:30 de la noche.

Sin embargo, algunos taxistas anunciaron que este jueves podrían seguir con los bloqueos y paralizar la ciudad.