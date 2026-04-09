Recursos por $12.000 millones anuncia la Gobernación de Nariño para la recuperación de vías

Pasto-Nariño

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Nariño aprobó el ‘Plan de Acción Específico’ para atender la calamidad pública declarada en la región luego de las intensas lluvias que afectaron a 30 municipios del departamento a comienzos del año 2026 .

La estrategia busca restablecer la infraestructura vial y atender a la población afectada. Para ello se destinaron recursos del orden de los $12.000 millones mediante un convenio interadministrativo.

Del total del convenio, $7.000 millones provienen de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y $5.000 millones corresponden a la Gobernación de Nariño. $13.500 millones están proyectados para fortalecer la conectividad regional.

El plan prioriza la recuperación de la red vial mediante la adquisición de maquinaria amarilla, que incluye dos retroexcavadoras de orugas, cuatro retrocargadores y volquetas. También contempla la construcción de puentes estratégicos, entre ellos el del Municipio de Policarpa. En total serán 120 los kilómetros de vías terciarias que serán intervenidos.

La intervención beneficiará a familias de La Florida y Santa Bárbara, municipios con mayores afectaciones en vivienda. El plan contempla la atención de 260 hogares mediante la entrega de kits de materiales para autoconstrucción en terrenos seguros definidos por las alcaldías.

La respuesta humanitaria cuenta con el apoyo de la Armada Nacional, que facilita la entrega de 2.200 mercados y asistencia técnica a comunidades afectadas por deslizamientos y avenidas torrenciales en zonas rurales y costeras.

La declaratoria de calamidad pública permitió gestionar el convenio para ampliar la capacidad de respuesta institucional.