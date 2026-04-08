Gobernación insiste al Partido Conservador en envío de terna para designar alcalde de Pupiales

Pupiales-Nariño

Sigue siendo incierto el futuro administrativo del municipio de Pupiales, luego que el mandatario electo fuera capturado el pasado 26 de junio de 2025, tras el requerimiento de una corte de Missouri en Estados Unidos, en cumplimiento de una orden con fines de extradición.

En una carta enviada por la Gobernación de Nariño al Partido Conservador en Nariño, se insiste en la necesidad de la presentación de una terna de esta colectividad para de acuerdo con la norma cumplir con la designación del mandatario que reemplazará a Belalcázar Gaón.

La administración departamental en la misiva asegura que el plazo para la presentación de dicha terna venció el pasado mes de marzo, por lo que dio un ultimátum hasta el 10 de abril de 2026 , de lo contrario procederá a la designación por su cuenta respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato.

¿Cuál es la situación actual del alcalde de Pupiales?

El mandatario permanece privado de la libertad en Colombia a la espera que se defina su situación, teniendo en cuenta la solicitud de extradición vigente. Belalcázar Gaón no tiene pendientes con la justicia colombiana.

En el momento de su captura en junio del 2025 se conoció que el procedimiento fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la DEA.

Belalcazar fue detenido junto a dos personas más, a quienes se señala participar en una red de narcotráfico que producía cocaína en zonas rurales de Nariño para luego facilitar su envió a los Estados Unidos.

El requerimiento internacional indica que el alcalde Belalcázar Gaón, presuntamente habría financiado esta estructura ilegal con recursos provenientes de Cali (Valle del Cauca),y habría tenido un rol clave en la organización de la logística para la producción y el transporte de los estupefacientes.

La ruta del narcótico, según el expediente, incluía el traslado de la sustancia ilícita a Ecuador para su envío marítimo hacia Centroamérica, en otros casos, los alijos se ocultaban entre cargamentos de papa y eran movilizados en camiones hasta La Guajira, desde donde partían en lanchas rápidas con destino a República Dominicana y Puerto Rico.