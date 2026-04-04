Primera regata internacional ‘Gran Almirante Padilla’ en Cartagena

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, realiza del 1 al 5 de abril de 2026 la Primera Regata Internacional “Gran Almirante Padilla”, que reúne a escuelas de formación naval de Chile, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Colombia.

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Este evento se consolida como un espacio de integración, intercambio de experiencias y fortalecimiento de lazos de amistad y cooperación entre las delegaciones de la Escuela Naval “Arturo Prat” de la Armada de Chile; el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública de ese país; la Academia Naval “Vicealmirante César de Windt Lavandeir” de la Armada de República Dominicana; la Escuela Superior Naval “Comandante Rafael Morán Valverde” de la Armada del Ecuador; y la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de Colombia.

La regata se desarrolla bajo la modalidad One Class, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para todas las tripulaciones. Para ello, se emplean embarcaciones estandarizadas tipo Beneteau Oceanis 38 y RS Venture, que permite centrar la competencia en las habilidades técnicas, tácticas y de trabajo en equipo de los participantes.

Durante varios días, los regatistas navegan en aguas de la bahía de Cartagena, específicamente en el sector de Cuatro Calles, promoviendo así el deporte náutico en la ciudad.

Con este evento, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ratifica su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Armadas amigas, al tiempo que fomenta el espíritu marinero, la disciplina y la sana competencia en los futuros oficiales navales.