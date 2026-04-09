Medellín se apoya en la experiencia coreana para mejorar en materia de sostenibilidad

Medellín

En la apuesta por el desarrollo sostenible que viene manejando la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana, la firma de un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), es un gran paso hacia el desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la gestión circular de residuos, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los 10 municipios que conforman el Valle de Aburra.

Con una inversión de 16.4 millones de dólares (11,2 millones aporta Corea y 5,2 millones por parte del Distrito), El acuerdo entre KOICA, la Administración Distrital, Grupo EPM, Emvarias y la ACI Medellín, facilitará que la iniciativa de un nuevo mecanismo en el manejo de residuos sólidos se pueda desarrollar entre 2026 y 2031, siendo este uno de los proyectos más importantes en cooperación internacional gestionados para Medellín y el área metropolitana.

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Esta iniciativa tardó más de dos años en consolidarse, luego de misiones técnicas y el intercambio de conocimiento entre Medellín y Corea, para definir un modelo integral que genere impactos positivos en materia ambiental, social y económica a largo plazo.

La implementación de este proyecto permitirá al Distrito avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible en el manejo de residuos, que podría llegar a ser replicable en otras ciudades a nivel mundial.

“Desde hace 20 años, hemos implementado múltiples proyectos y cooperación internacional. Esta vez seleccionamos a Medellín como nuestro socio. Según nuestra evaluación de las políticas públicas, también la experiencia de cooperación internacional y la viabilidad de éxito del proyecto, fue muy clave esa evaluación”, mencionó el director KOICA Colombia, Jung Wook Lee.

Este proyecto apunta a la transformación del relleno sanitario La Pradera, en un parque tecnológico ambiental, demostrando el fortalecimiento de una agenda conjunta entre Colombia y Corea que gira en torno al cambio climático, la innovación y el desarrollo sostenible.