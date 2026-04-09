WOBI regresa a Medellín: el evento sobre IA y liderazgo empresarial

Medellín

Medellín se prepara para recibir a líderes empresariales de alto nivel el próximo 28 de abril, en el centro de convenciones Plaza Mayor que será sede de WOBI on AI & Business Transformation, un evento que reunirá a cerca de 600 ejecutivos, directores y tomadores de decisiones para analizar el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones.

El espacio busca ofrecer herramientas prácticas y una visión estratégica para que las compañías enfrenten los retos de la nueva era digital.

Desde la administración distrital, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer el ecosistema local.

“Medellín es una ciudad que tiene dinámica, que tiene mucha energía, que tiene mucho conocimiento también, y que todas estas temáticas nos permitan seguir creciendo, seguir generando más empleo, seguir generando más emprendimientos, y todo eso conectado a las nuevas tendencias a las tendencias mundiales en transformación digital”, señaló la secretaria.

Otros detalles del evento

El encuentro contará con la participación de expertos que abordarán diferentes enfoques del uso de la inteligencia artificial. Entre ellos estarán Terry Gutiérrez, quien analizará la relación entre liderazgo humano y tecnología; Andrew Mayne, que expondrá el caso de éxito de ChatGPT y el desarrollo del prompting; Nathan Furr, con una mirada estratégica sobre la integración de la IA en las empresas; y Giuseppe Stigliano, quien profundizará en el uso de datos y algoritmos para diseñar estrategias comerciales.

Además, el Distrito de Medellín presentará su visión de ciudad inteligente, basada en el uso de datos para la toma de decisiones en tiempo real y en el desarrollo de infraestructura tecnológica que impacte directamente la calidad de vida de los ciudadanos, con la participación de la secretaria Maria Fernanda Galeano como conferencista.

“Sin ser un evento técnico, donde nos van a enseñar a utilizar ciertas herramientas, sí nos van a abrir un poco la mente de cómo la inteligencia artificial nos ayuda y nos apoya en la manera de implementar estrategias, de liderar y gestionar equipos, de desarrollar estrategias de mercadeo”, indicó Martha Lucía Maldonado Nieto, Managing Director de WOBI Colombia.

Con esta segunda edición temática, WOBI busca no solo actualizar a los líderes empresariales frente a las tendencias globales, sino también fortalecer a Medellín como destino de turismo de negocios y reuniones, conectando al empresariado local con referentes internacionales de la transformación digital y la incorporación de la inteligencia artificial en el ecosistema corporativo.