“Parece que el VAR funcionará este año”: Abel Ferreira reaccionó al empate ante Junior en Cartagena

Tras el empate 1-1 frente a Junior de Barranquilla en el estadio de Cartagena, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira , dejó varias reflexiones sobre el partido, desde el funcionamiento de su equipo hasta el polémico uso del VAR.

Uno de los temas centrales fue el penalti sancionado a favor del conjunto colombiano. El técnico portugués consideró que la decisión fue correcta, aunque no dejó pasar la oportunidad para lanzar una ironía:

“Está claro que Mauricio quiere retirar el pie, pero hay contacto. Parece que el VAR funcionará este año. Eso es bueno, el año pasado el VAR de la CONMEBOL no funcionó y este año parece que sí, y eso es bueno. Realmente hubo contacto”, refiriéndose a la polémica en la final frente a flamengo.

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En cuanto al desarrollo del juego, Ferreira admitió que el planteamiento de Junior los tomó por sorpresa, especialmente en la primera mitad:

“No puedo mentir, sí, no esperábamos que el rival saliera con una línea de cinco, a veces seis, a veces siete”, explicó, dejando ver que la estructura defensiva del equipo colombiano condicionó el juego ofensivo de su equipo.

Aun así, el entrenador aseguró que con el paso de los minutos Palmeiras logró imponer condiciones:

“Júnior entró más dinámico, más fresco, más agresivo, pero desde el minuto 30 hasta el final fue todo Palmeiras”.

El técnico también hizo énfasis en la falta de contundencia como principal déficit de su equipo:

“Creamos muchas ocasiones, pero nos faltó marcar otro gol cuando tuvimos la oportunidad”, lamentó.

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Sobre el gol del empate, destacó la respuesta de los cambios y el impacto de los jugadores que ingresaron:

“Cuando entramos en ritmo, Sosa, Khellven, Lucas, Felipe y Luighi entraron muy bien, lo que propició el gol que marcamos y otra oportunidad para Felipe dentro del área”.

Además, subrayó que generaron peligro incluso desde media distancia:

“Disparos desde fuera del área que estuvieron cerca… creo que lo único que nos faltó, de todas las oportunidades que creamos, fue marcar, nada más”.

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Otro de los puntos que no pasó desapercibido para Ferreira fue el estado del terreno de juego, al que señaló como un factor que dificultó el desarrollo del partido:

“Nuestro rival aprovechó el gol y defendió bien. Es un campo difícil para jugar, sobre todo para un equipo que necesita ser proactivo y crear ocasiones”.

Finalmente, el entrenador reconoció el mérito del equipo barranquillero y el valor del punto conseguido fuera de casa:

“Enhorabuena a Júnior, que al final se llevó un punto, y lamentablemente solo pudimos conseguir uno. Es una competición dura; es difícil recuperarse”.

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Con este resultado, Palmeiras suma su primer punto en el grupo, en un partido donde, pese a dominar largos tramos, se encontró con un rival ordenado y un contexto que exigió adaptación desde el inicio.