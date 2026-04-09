Leicy Santos, feliz de que la Selección Colombia Femenina sea local en Cali durante Liga Naciones. (Photo by Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Roger Wimmer/ISI Photos

Vuelve la Liga de Naciones Femenina y la Selección Colombia afrontará la quinta fecha del certamen ante Venezuela, compromiso a disputarse este viernes 10 de abril (8 de la noche) en el Pascual Guerrero.

En la previa del encuentro, Leicy Santos atendió a los medios de comunicación y dio sus primeras sensaciones de cara a lo que se viene, recordando que la Tricolor busca su tiquete al Mundial del próximo año.

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“Van a ser partidos muy intensos y duros, serán finales porque enfrentaremos a rivales directos en la lucha por la clasificación. Entendemos la importancia que tiene el inicio de la competencia. Pensamos juego a juego, pero sabiendo que los tres oponentes que vienen son fuertes”, señaló la jugadora del Washington Spirit de la Liga Estadounidense.

Es preciso recordar que Colombia recibirá al seleccionado venezolano, después jugará frente a Chile nuevamente en Cali y cerrará contra Argentina en Lanús.

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Sobre sus dos duelos oficiando como local, Santos se mostró feliz de que la capital vallecaucana sea la casa de la Tricolor, debido a que, en su opinión, es una ciudad que apoya constantemente al fútbol femenino del país.

“Nos pone feliz venir a Cali por lo que significa la ciudad, en especial su apoyo al fútbol femenino. Entendemos la importancia que tiene jugar de local y llenar estadios. Eso hace que haya el jugador número 12 para el empuje que se necesita dentro del campo”, concluyó.

Será la segunda ciudad que albergue un partido de Colombia en esta Liga de Naciones Femenina. La primera en hacerlo fue Medellín en la fecha 1, cuando se goleó 4-1 a Perú.

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Más declaraciones de Leicy Santos

Duro rival en esta Liga de Naciones: “Nosotras tenemos claro que Venezuela no será fácil. De hecho, han tenido una evolución y se ve el trabajo de la entrenadora. Lo sabemos y tenemos en cuenta a la hora de plantear este partido. Sabemos que tienen grandes jugadoras, pero también tenemos nivel acá y la mayoría tenemos claro cómo jugarles. Se ha trabajado bien y nos enfocamos en cómo hacer daño. Hay jugadoras de alto nivel compitiendo en un alto nivel en el exterior”.

Rol como mediocampista: “Es la evolución del fútbol, ya que se convirtió en un deporte más táctico y analítico. La sorpresa que está generando es que los volantes de segunda línea lleguen al ataque. Eso hace que jugadoras como nosotras destaquemos. Igual, entendemos la importancia del juego colectivo y el rol de nuestra delantera, que es quien genera espacios”.