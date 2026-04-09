Así le fue a los colombianos en los cuartos de final ida de Europa League y Conference League

Jhon Lucumí fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota del Bologna 3-1 ante el Aston Villa, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League.

El compromiso comenzó parejo, pero el equipo inglés logró abrir el marcador sobre el final del primer tiempo. Al minuto 44’, Ezri Konsa apareció para poner el 1-0, resultado que le dio tranquilidad al Aston Villa antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, el conjunto local amplió la ventaja al 54’ gracias a Ollie Watkins, quien puso el 2-0 y complicó aún más el panorama para el equipo italiano.

Cuando parecía que el Bologna no encontraba reacción, Jhon Lucumí apareció en el minuto 90’ con una asistencia para Jonathan Rowe, que significó el descuento y mantenía con vida a su equipo en la serie. Sin embargo, en los minutos de reposición volvió a aparecer Watkins para firmar su doblete y sellar el 3-1 definitivo a favor del Aston Villa.

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El partido de vuelta se disputará el jueves 16 de abril en Birmingham, Inglaterra, a partir de las 2:00 p.m. (hora Colombia), donde el Bologna buscará remontar la serie.

En simultáneo, por la Conference League, también hubo presencia colombiana en el duelo entre Crystal Palace y la Fiorentina. Daniel Muñoz fue titular y disputó los 90′ minutos, mientras que Jefferson Lerma ingresó en el tramo final del compromiso, jugando apenas ocho minutos tras sustituir a Jean Philippe Mateta.

El equipo inglés se impuso con autoridad 3-0. El marcador se abrió al minuto 24’ con un gol de penal de Mateta, posteriormente al 31’ Tyrick Mitchell amplió la ventaja, y en el cierre del partido Ismaïla Sarr sentenció el resultado.

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El partido de vuelta se jugará el jueves 16 de abril en Florencia, Italia, también a partir de las 2:00 p.m. (hora Colombia), donde la Fiorentina intentará revertir la serie ante un Crystal Palace que llega con una ventaja contundente.