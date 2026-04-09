Juzgado de Santa Marta ordena suspender empresa de cementerio San Miguel

Santa Marta

Un juez de Santa Marta ordenó la cancelación de la matrícula mercantil de una empresa creada por el sacerdote Hernando Fagid Álvarez Yacub, al considerar que fue constituida con fines fraudulentos para mantener el control del Cementerio San Miguel. La decisión se dio en medio de un proceso judicial en el que la Diócesis de Santa Marta reclama la propiedad legítima del camposanto.

El juzgado en referencia, decretó la medida cautelar de suspensión de personería jurídica, sobre la sociedad Parque Cementerio San Miguel, por la duración del proceso penal y se determinarán más adelante las responsabilidades penales.

El fallo también ordena a Álvarez Yacub entregar de manera provisional las instalaciones del cementerio al representante legal de la Fundación Juan Pablo II.

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La decisión puede ser apelada ante una instancia superior, recurso que ya fue solicitado por el implicado, por lo que, mientras se resuelve, continuará al frente de la administración del camposanto.

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