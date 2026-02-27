Inspección judicial en el cementerio San Miguel de Santa Marta

Santa Marta

Según la información entregada por el abogado Diego Fernando Duque Loaiza, apoderado de la Fundación Juan Pablo II de la Diócesis de Santa Marta y representante de víctimas dentro del proceso, la actuación hace parte del caso que se sigue contra el padre Hernando Fajid Álvarez Yacub.

Según Duque, el sacerdote fue designado como párroco por la Diócesis, pero tras ser relevado y trasladado a otra capilla, se habría negado a entregar la administración del cementerio. “Creó una empresa ficticia para quedarse con el manejo del lugar”, aseguró el jurista, quien indicó que la Fiscalía solicitó como medida de restablecimiento del derecho la cancelación del registro que considera fraudulento y la entrega provisional del cementerio a su propietario, la Diócesis.

El dictamen será entregado en aproximadamente 15 días, tras lo cual el juez emitirá una decisión sobre la posible cancelación del registro y la entrega provisional del camposanto, mientras avanza el proceso penal ante un juzgado del circuito.

Qué dice la defensa:

De otro lado, el abogado defensor del sacerdote confirmó que la diligencia corresponde únicamente a una inspección ocular para establecer las dimensiones reales del cementerio, en el marco de los procesos judiciales en curso. Señaló que existe también un proceso en la jurisdicción civil y que será allí donde se definan las controversias de fondo.