Martes 7 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El Parque del Café en Montenegro, Quindío, el más visitado en semana santa. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Tres accidentes de tránsito en las últimas horas en las vías nacionales del Quindío dejan como saldo un muerto.

En la tarde del lunes 6 de abril se presentó siniestro vial en autopistas del café en la vía Armenia - Pereira en el sector de Cruces que deja una persona muerta.

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Reporte oficial de la Policía de Tránsito del Quindío: En la vía Armenia Pereira km 13+000, Jurisdicción del municipio de Circasia, Quindío, se presenta accidente de tránsito con un camión de placa SMH222 conducido por el señor Carlos Alberto Jaramillo Garcés de 59 años, quien manifiesta haberse quedado sin frenos y debido a esto su acompañante el señor Julio César Ramírez Hincapié, de 57 años, se lanza del automotor falleciendo en el lugar.

Unos metros más adelante el conductor logra controlar y detener la marcha del vehículo a un costado de la vía.

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En esa misma se registró un incidente en autopistas del café en la vía Armenia - Pereira antes del restaurante donde Delio en el Quindío.

Según el reporte de la Policía un vehículo particular se prendió en llamas dejando pérdidas totales del automotor, pero sin lesionados

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En la noche del lunes 6 de abril sobre las 9:00PM se presentó aparatoso siniestro vial llegando al puente helicoidal en Calarcá en el Quindío en el descenso final de la vía la línea.

En el accidente se ven involucrados dos vehículos de carga, un tractocamión y un camión tipo turbo de placas TGL476 que pierde toda su carga y carrocería, la principal hipótesis es falla en los frenos.

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Por fortuna más allá del susto no hubo personas lesionadas, pero si daños materiales y se presentó gran congestión vehicular, a esta hora hay paso a un carril llegando al puente helicoidal en Calarcá.

La recomendación a los conductores es transitar con precaución, prudencia, paciencia y revisar los automotores antes de emprender el ascenso o descenso por el cruce de la cordillera central.

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El martes 12 de mayo quedó establecido como el primer Día sin Carro y Moto en la ciudad de Armenia, una apuesta por mejorar las condiciones de movilidad de los armenios y contribuir directamente en el cuidado y protección del medio ambiente.

“La jornada que quedó definida entre todos los actores gremiales involucrados en este tema, martes 12 de mayo, tendrá las mismas condiciones que las anteriores, es decir, que irá desde las 7: 00 a.m. hasta las 7:00 p.m., abarca todo el perímetro urbano de la ciudad y es de cumplimiento obligatorio”, manifestó el secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño.

Así mismo, durante esta semana, se publicarán todos los pormenores del día, sobre todo, los requisitos para solicitar los permisos de movilidad, exclusivamente para personas que se dedican a la labor de mensajería o domicilios.

“Esta medida rige básicamente como en años anteriores, con cierres en todos los puntos de ingreso a Armenia, con una invitación a movilizarse de una forma diferente y, desde ya, haciendo un llamado a todos los ciudadanos a realizar sus quehaceres del día con total normalidad, haciendo uso del transporte público y dándole un respiro a la ciudad”, concluyó el secretario de Tránsito.

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En el Quindío ofrecen recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables del homicidio de un menor de edad

El hecho se registró en la noche del domingo 29 de marzo a las afueras del establecimiento comercial Café Alfredo ubicado en el parque principal del corregimiento de Barcelona en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego Juan Esteban Osorio Romero de 17 años de edad.

Ante esta situación, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables del homicidio. Fue claro que desde la gobernación departamental lamentaron este hecho donde el adolescente deportista falleció por lo que esperan en el menor tiempo lograr resultados importantes.

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Sostuvo que implementarán una política consistente en pagar a fuentes humanas para conocer información oportuna que permita prevenir hechos de sangre o sobre casos que ya se han presentado en los diferentes municipios del departamento.

En cuanto a los homicidios en general, reconoció que el incremento respecto al año anterior es del 35%, es decir, 15 casos más lo que genera la atención especial de las autoridades.

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El presunto responsable de la muerte con arma de fuego de una mujer en Armenia se entregó a las autoridades, al parecer el hecho estaría relacionado con motivos pasionales

Recordemos que el caso se presentó el jueves santo en el barrio Portal del Edén al sur de la ciudad donde una mujer identificada como Natalia Zúñiga Díaz de 31 años que se movilizaba en una motocicleta eléctrica fue asesinada con arma de fuego y resultó herido su acompañante de 23 años.

Sobre el hecho, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la Policía del Quindío reconoció que fue una muerte que enlutó a la ciudadanía por lo que establecieron las investigaciones correspondientes entendiendo que el presunto responsable era un miembro activo de las fuerzas militares.

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Enfatizó en que el fin de semana el hombre se presentó ante las autoridades junto con su abogado y el arma de fuego lo que permite avanzar en todo el proceso investigativo para esclarecer los hechos. Fue claro que quedó bajo disposición de la fiscalía general de Nación y posterior se determinará todo el proceso judicial que corresponda en este lamentable caso.

Es de anotar que la hipótesis está relacionada con un tema amoroso puesto que el presunto agresor es la expareja sentimental de la víctima.

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Un hombre fue víctima de un ataque sicarial por hombres encapuchados al interior de una vivienda en Circasia

Este nuevo hecho de criminalidad se registró en la noche del domingo 5 de abril al interior de una vivienda del municipio donde un hombre fue herido con arma de fuego. El reporte lo entregó el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío quien sostuvo que avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Enfatizó que el comandante operativo se trasladó al lugar una vez se conoció del ataque donde establecieron entrevistas y la recolección de información correspondiente.

Informó que ingresaron a la casa personas encapuchadas y le propinaron un disparo al hombre a la altura del hombro y por fortuna se encuentra fuera de peligro. Resaltó que cuentan con información clave de la ciudadanía con las características de los responsables del hecho por lo que avanzan en el proceso investigativo.

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Las autoridades en el Quindío por ahora descartan que hombre con armamento tenga relación con atentado de líder social

Y es que a principios del mes de marzo se denunció un atentado contra el líder del Pacto Histórico, Ricaute Salazar donde el vehículo que se encontraba parqueado a las afueras de su vivienda en Filandia recibió varios impactos con arma de fuego.

A propósito, en redes sociales se dio a conocer una captura de un hombre con armamento que presuntamente tenía relación con el caso, el coronel Carlos Mario Bustamante entregó las claridades sobre el caso. Afirmó que mediante orden de allanamiento en una vivienda en zona rural de Filandia capturaron a un hombre que tenía 12 armas de fuego entre escopetas y pistolas.

Resaltó que la Fiscalía es quien puede entregar los indicios claros sobre el caso y como tal de la captura que se estableció en el municipio. Frente a la relación con el líder social destacó que hace parte del proceso investigativo donde las autoridades competentes deben definir la situación.

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Activan mesa de reacción inmediata por atentado contra funcionario del CTI de la Fiscalía en el Quindío, las autoridades realizan el acompañamiento

Al respecto el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía en el departamento manifestó que una vez conocieron del caso establecieron el acompañamiento correspondiente. Sostuvo que los móviles de la afectación porque no hay acciones contundentes para evidenciar el atentado, sin embargo, con el CTI atendieron el caso.

Asimismo, mencionó que establecen el acompañamiento recopilando las evidencias para dar claridad sobre los hechos y activaron la ruta desde derechos humanos de la Policía departamental.

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La Quinta División del Ejército Nacional presentó el balance operacional correspondiente al primer trimestre de 2026, con resultados relevantes en materia de seguridad y estabilidad en la región en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila.

el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional explicó que “La ofensiva operacional permitió impactar de manera directa a múltiples organizaciones, con la neutralización de 15 afectaciones a los GAO residuales (GAO-r), 9 afectaciones al Clan del Golfo, 3 afectaciones al ELN; asimismo se logró la intervención de más de 20 estructuras criminales, incluyendo redes vinculadas a la Segunda Marquetalia, afectando su mando, control y capacidad de expansión territorial.

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Durante este periodo, las tropas desarrollaron 61 operaciones ofensivas, de las cuales 31 (51 %) estuvieron dirigidas a golpear las economías ilícitas, principal fuente de financiación de estas estructuras criminales.

La ofensiva militar permitió afectar de manera directa el sistema financiero ilegal de los grupos armados, con resultados de alto impacto, como la incautación de 17.180 galones de hidrocarburos, 1403 kg de cocaína, 5229 kg de marihuana incautados, 906 kg de insumos sólidos y 1180 galones de insumos líquidos decomisados, una reducción del 70 % en la producción de pasta base de coca.

En protección directa a la población civil, se destacan, en el primer trimestre 2026, 30 capturas por extorsión y secuestro, 8 personas liberadas; lo anterior evidencia una mayor capacidad de respuesta frente a delitos que vulneran la libertad y la seguridad ciudadana, y mediante el desarrollo regional de la campaña, #YoDenuncioYoNoPago.

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Al finalizar la Semana Santa, Empresas Públicas del Quindío garantizó continuidad en el servicio de agua en los 9 municipios del departamento a pesar de las condiciones complejas del clima especialmente por la creciente de ríos y quebradas

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Un total de 39 especímenes de fauna silvestre fueron recuperados, 30 operativos de control fueron realizados y seis rescates de animales silvestres se llevaron a cabo en el departamento durante la temporada de Semana Santa, como resultado de las acciones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) en articulación con la Policía de Carabineros para prevenir el tráfico ilegal de especies y proteger los ecosistemas del territorio.

Las acciones de control también incluyeron dos tomas una al terminal aéreos y otra al terrestre en la capital quindiana, además de una jornada de verificación en la central mayorista de Armenia y del Quindío, Mercar, con el objetivo de evitar la movilización y comercialización ilegal de fauna silvestre en el departamento.

De acuerdo con Mónica Jaramillo, líder del área de Fauna Silvestre de la CRQ, los operativos permitieron fortalecer la vigilancia ambiental en zonas de alta afluencia turística durante la Semana Mayor.

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En el marco de estas acciones, la autoridad ambiental también adelantó recorridos de control y sensibilización en el Valle de Cocora, incluyendo sectores como La Truchera, La Montaña y la Cascada, con el fin de prevenir la cacería ilegal y promover la conservación de especies emblemáticas como la palma de cera y el loro orejiamarillo.

Durante estos operativos se registró además un alto flujo vehicular en el sector de La Playa en Salento, donde se contabilizó el tránsito aproximado de 3.200 vehículos durante la Semana Santa, de los cuales cerca de 1.600 a 1.700 ingresaron el Viernes Santo.

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Con el fin de dar claridad frente a las inquietudes presentadas por algunos usuarios sobre el convenio EPA y Colmena Seguros, el director Comercial de Empresas Públicas de Armenia José Francined Hernández Calderón, explicó que este convenio consiste únicamente en habilitar la factura de los servicios públicos domiciliarios como un medio de pago para los seguros de vida previamente adquiridos por los usuarios con Colmena Seguros de Vida S.A.

Es importante precisar que la comercialización del seguro, así como la recopilación de datos personales, la asesoría y la firma del contrato, son procesos realizados directamente por Colmena Seguros, a través de sus asesores, quienes visitan las viviendas de los usuarios para ofrecer el producto. Una vez el usuario decide adquirirlo, esta información es remitida a EPA, con el fin de incluir el valor correspondiente en la factura y facilitar su pago a través de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Frente a los casos en los que algunos usuarios han manifestado no haber autorizado la adquisición del seguro, la entidad informa que estas situaciones deben ser atendidas directamente por Colmena Seguros, como responsable de la comercialización del producto.

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Al respecto, el director Comercial de EPA señaló: “Efectivamente también se han presentado algunas quejas o reclamaciones por parte de algunos usuarios que han manifestado que no han adquirido el seguro de ninguna forma, es decir, no han aceptado la adquisición de ese seguro y sin embargo aparece allí en la factura de nuestros servicios el cobro del mismo.

Personas que se han dirigido directamente aquí a dirección Comercial para la reclamación u observación, se le ha solucionado de forma inmediata, porque se dirige hacia a los canales de correo electrónico, teléfonos o líneas de atención nacional de Colmena Seguros y ellos de manera inmediata deben solucionar el tema con cada uno de nuestros usuarios”.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y el Plan Departamental de Aguas, -PDA-, continúa realizando seguimiento a la situación presentada en el río Santo Domingo, en el municipio de Calarcá, tras la creciente registrada en este sector. La administración departamental mantiene su atención permanente frente a esta emergencia, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad.

En este contexto, el Plan Departamental de Aguas participó en una mesa de trabajo conjunta con la Alcaldía de Calarcá y EMCA, con el objetivo de avanzar en la formulación y seguimiento de acciones que permitan mitigar los riesgos y prevenir nuevas afectaciones. Asimismo, se revisan de manera detallada los procesos relacionados con los planes de contingencia del sistema de acueducto del municipio, garantizando la continuidad del servicio.

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En Montenegro llevan a cabo la campaña ‘No Limosna’ enfocada en evitar la proliferación de habitantes de calle

En los establecimientos comerciales de la localidad se realiza la campaña ‘No Limosna’, una iniciativa liderada por la administración municipal junto a Urbaser, la Policía y Cámara de Comercio con el objetivo de socializar los impactos adversos que genera dar limosna a los habitantes de calle.

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El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas indicó que todo apunta a contrarrestar el incremento de esta población por lo que primero están identificando y caracterizando a quienes permanecen en el municipio.

Destacó que posterior a este proceso realizan todas las actuaciones pertinentes para que los habitantes de calle que no son de Montenegro puedan retornar o puedan acceder a la oferta social que brinda la alcaldía.

Resaltó que adicional a toda la intervención están implementando la campaña relacionada con no brindar limosna porque genera más consumo de sustancias psicoactivas.

Añadió que la limosna a los habitantes de calle no es solución ya que muchas veces no resuelve sus necesidades y perpetúa la dependencia.

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La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan a la comunidad que se amplió el plazo de entrega del primer ciclo de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven, con el fin de garantizar que las transferencias lleguen a los hogares beneficiarios y que más familias puedan cubrir sus necesidades básicas.

La administración municipal reitera a todos los beneficiarios que los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social para evitar fraudes, y tener en cuenta las fechas de finalización de cada programa:

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: hasta el miércoles 8 de abril, en modalidad de giro a través de SuRed y SuperGiros y Renta Joven: hasta el viernes 10 de abril, mediante giro y abono a cuenta Daviplata.

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Con el propósito de seguir impulsando el crecimiento del sector empresarial, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío con el apoyo del Sena y Comfenalco, realizarán una nueva edición de la Rueda de Conexión, Negocios y Conocimiento del sector sistema moda.

El evento se llevará a cabo mañana miércoles 8 de abril a las 2:00 p.m. en el auditorio del quinto piso de la entidad, y contará con tres zonas estratégicas: zona de conocimiento, enfocada en tendencias, sostenibilidad y economía circular; zona de networking, que facilitará encuentros empresariales mediante citas cortas; y zona de empleo, donde se promoverá la conexión entre empresas y talento humano, incluyendo recepción de hojas de vida y difusión de vacantes.

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En deportes, El ajedrez del Quindío ganó seis medallas, cuatro de oro, una plata y una de bronce en el Torneo Nacional de categorías impares de ajedrez, disputado en Florencia, Caquetá, además dos ajedrecistas lograron cupo al Campeonato Panamericano Escolar que se desarrollará en el Salvador.

En la modalidad clásica, Sara Lucía Ospina se proclamó campeona nacional en sub-15 femenino, Andrés Camilo Soto logró el título en sub-17. Por su parte, Samuel Hernández ocupó el tercer lugar en sub-11.

En blitz, Andrés Camilo Soto sumó una nueva medalla de oro en sub-17, al igual que Samuel Hernández en sub-11, mientras que Sara Lucía Ospina obtuvo medalla de plata en su categoría.

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De otro lado, Con una variada programación en instituciones educativas oficiales de la ciudad, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera inicia hoy martes 7 de abril la celebración del Mes de la Niñez y la Recreación, una agenda pensada para llevar diversión, aprendizaje y actividad física a los niños y niñas de la ciudad a través de la estrategia ‘Los Superamigos de la Actividad Física, el Juego y la Recreación’.

La jornada comenzará en los colegios Instituto Técnico Industrial, ITI y Bosques de Pinares, donde los pequeños disfrutarán de la presentación de los personajes Vítali, Amelia, Ronda y Píxel, quienes acompañarán las actividades con mensajes orientados al juego responsable, los hábitos y estilos de vida saludables, la unión familiar, los valores y el compañerismo.