Horóscopo de HOY 9 de abril del Profesor Salomón: Virgo y libra llegara proceridad

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves, 9 de abril, y menciona que el número de esta fecha representa el cambio, renovación y de transformación.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas que llevan a cabo muchos cambios en su vida y en la de los demás; también se les caracteriza por tener una buena intuición y les gusta innovar a cada momento. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 2377.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros poner canela en polvo en los zapatos, esto con el fin de llamar la protección y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el rojo.

El número es el 5290.

La fruta es la mazana roja.

Realizar un arreglo de rosas rojas.

El código sagrado es el 57721.

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Horóscopo de hoy

Aries

Como en días anteriores, los astros le recalcan la prosperidad económica y laboral, algo que se le sugiere que a nivel temperamental tiene que ser un poco más calmado o relajado, ya que podría dificultar muchas cosas en su vida.

Número: 9078

Tauro

Tal vez ha estado agitado últimamente y ha sentido mucho desorden; por esto las cartas le recomiendan tomar las cosas con más calma, soltar un poco el acelerador, y así usted abrirá la posibilidad de que su entorno mejore.

Número: 3250

Géminis

Puede que tenga mucho desorden en su vida, por lo que los astros le aconsejan que preste mayor atención a este aspecto de su vida, a su vez al prestar mayor atención a su alrededor, ya que podrían estar rondando muchas envidias.

Número: 5093

Cáncer

Puede que sea el momento de que tome las cosas con más calma para que pueda asimilar las cosas de manera idónea. Se les da la recomendación de echar una buena revisada a las cosas referentes a documentos que se les puede presentar.

Número: 7390

Leo

Las alianzas o sociedades puede que estén llegando a su vida en poco tiempo; inclusive puede que algo sentimental se concrete, ya que la carta del sol le podría estar echando una mano. Eso sí, tome todo con paciencia; de no ser así, podría llevarse uno que otro disgusto.

Número: 1368

Virgo

Número:

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Libra

Si últimamente ha desarrollado algún proyecto, puede que corra con mucha suerte y cuente con buenas expectativas, ya que la carta de la estrella está a su favor; eso sí, esta suerte estará atada a cómo usted se comporte y mantenga su compromiso para que todo marche en orden.

Número: 1563

Escorpio

Siga adelante con sus proyectos. Si a algunas personas no les aprueba o les gusta lo que usted desea, no importa, pues usted sabe lo que quiere y verá réditos al trabajar en ello. Aparte de eso, para algunas personas se darán pasos positivos o se resolverán asuntos relacionados con la vivienda.

Número: 0527

Sagitario

Muchas sorpresas y alegrías pueden que estén llegando a su vida, como lo podría ser la llegada de un dinero inesperado.

Número: 1299

Capricornio

La carta de triunfo, una carta de victoria. Lo que está planeando, lo que está haciendo, lo que anhelas, puede que se de una manera muy especial y veloz. Si usted está desempleado podrá conseguir empleo.

Número: 4816

Acuario

Preste mayor atención a su entorno, ya que próximamente podría gozar de prosperidad, pero algunas personas que no son del todo gratas podrían tratar de entorpecer su camino; esté un poco más atento, pero sin perder el horizonte.

Número: 0128

Piscis

Puede que sea el momento de que tome las cosas con más calma para que pueda asimilar las cosas de manera idónea. Se les da la recomendación de echar una buena revisada a las cosas referentes a documentos que se les puede presentar.

Número: 5162

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