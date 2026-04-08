Este 18 de abril de 2026 habrá alineación planetaria: Fechas y lugares donde se podrá ver

Imagen ilustrativa de un papá con sus dos hijos viendo al cielo, teniendo a su lado un telescopio (Crédito: Getty Images)

Durante la madrugada del 18 de abril de 2026 podrá avistarse uno de los grandes eventos celestes del año, pues varios planetas se alinearán para ser observados al mismo tiempo desde la perspectiva de la tierra.

Australia será el país protagonista de la jornada, ya que por su ubicación los habitantes podrán ver de la mejor manera este evento, aunque países como Chile o Argentina también tendrán buenas perspectivas. En el caso de Colombia, tendrá una cierta posibilidad de avistar tal fenómeno.

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¿Qué es una “Alineación planetaria?

El término puede resultar confuso. Lo que ocurre no es que los planetas se ordenen en línea recta, tomando como punto de referencia al sol o la tierra, sino que, desde su propia perspectiva, podrá ver en el cielo varias luces las cuales son diferentes a las estrellas ya conocidas, pues son los planetas reflejando la luz del sol al mismo tiempo.

Este tipo de eventos son bastante poco comunes, dándose solo un par de veces al año y ya se ha dado uno de estos en 2026. En esta ocasión, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno podrán ser avistados a la madrugada en el firmamento, en donde puede evidenciarse el brillo que reflejan del sol.

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¿Dónde y a qué hora se podrá ver la alineación planetaria del 18 de abril?

Este evento se podrá ver mayormente en el hemisferio sur, donde podrían reunirse Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Según informa la empresa Starwalk, el horario dependerá el hemisferio en el que esté ubicado:

Hemisferio Norte (Donde está Colombia): 30 minutos antes del amanecer (5:30 de la mañana aproximadamente).

(Donde está Colombia): 30 minutos antes del amanecer (5:30 de la mañana aproximadamente). Hemisferio sur: 60–90 minutos antes del amanecer. (4:30 de la mañana apróximadamente)

Nota: En el caso de Colombia, que está ubicada cerca de la línea del Ecuador, se necesitará un horizonte despejado al este para poder ver la alineación planetaria.

Cabe añadir que este espectáculo cósmico llegará a su ventana de visibilidad máxima en el día mencionado, sin embargo, podrá observarse desde días antes y hasta después de esta fecha.

Recomendaciones para ver la alineación planetaria

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) recomienda elegir lugares con baja contaminación lumínica, o sea, lejos de faroles, edificios y centros urbanos muy iluminados. En este sentido, zonas rurales, miradores o parques naturales ofrecen mejores condiciones para la observación.

Astrónomos y observadores con experiencia recomiendan que se enfoque en ciertos planetas durante este ciclo, ya que habrá momentos en donde unos brillen más que otros mientras va amaneciendo.

¿Qué planetas serán visibles durante la alineación planetaria?

Durante el evento, un total de cuatro planetas serán visibles en el cielo de la tarde, pero no todos serán igual de fáciles de ver. Mercurio, Marte y Saturno podrán verse sin necesidad de utensilios, mientras que Neptuno necesitará el uso de un telescopio para ser avistado.

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