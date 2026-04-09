Jóvenes de Colombia y Ecuador presentan soluciones para mejorar su entorno en el Youth Forum 2026

Las voces de los jóvenes serán protagonistas en el próximo “Youth Forum 2026”, que se realizará el 17 de abril, donde 80 niños y jóvenes de Colombia y Ecuador participarán en un encuentro con un formato académico tradicional para convertirse en un laboratorio de pensamiento crítico y acción colectiva.

En este foro, estudiantes de contextos sociales, culturales y económicos presentarán sus propuestas construidas durante meses de trabajo relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con esto, van a demostrar, además, que los grandes retos globales se pueden enfrentar desde el aula de un colegio y, sobre todo, desde sus propios territorios.

Así fue la selección de los grupos que participarán en “Youth Forum 2026”

Según los ODS buscaron grupos que estuvieran más relacionados con su realidad. “La intención es conectar los retos globales con problemáticas locales. Es decir, que un estudiante de Cajamarca, Bogotá o Quito no hable en abstracto, sino desde lo que vive y conoce”, dijo Lina Idárraga, directora del evento.

Además, la directora del evento reitera la importancia de que los jóvenes compartan perspectivas diversas desde su diario vivir.

“Durante meses niños y jóvenes de distintos contexto, socioeconómicos, culturales, urbanos y rurales, diseñaron propuesta pensadas de sus propias comunidades, (...) las nuevas generaciones ya están liderando el cambio”, agregó la directora.

Los jóvenes que participarán son de diferentes instituciones educativas como, la Unidad pedagógica, de Bogotá; La Leona, escuela pública rural de Cajamarca; Santa María del Río Chía, institución pública; Colegio Alborada, de Chía; Taller Montessori, de Villa de Leyva; Cosmo Schools, de Medellín; Reinvented, de Quito, Ecuador, y la Fundación Consciencia Educa, homeschool de Barranquilla.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Los ODS son 17 compromisos adoptados por 193 países por la Asamblea General de las Naciones Unidas y forman parte de la Agenda 2030. Estos objetivos buscan responder a desafíos urgentes como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático o la educación, es decir, son una hoja de ruta para construir un mundo más justo y sostenible.

Para el “Youth Forum 2026″, los estudiantes eligieron trabajar sobre ocho de estos objetivos:

Salud y bienestar (ODS 3), Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Reducción de las desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Acción por el clima (ODS 13) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

“Priorizamos los ODS que estaban relacionados con la sociedad, porque es lo que más nos interesa, impactar a la sociedad”, dijo Sebastián Yaya, director Académico del encuentro.

Un día antes del evento oficial, el 16 de abril, los jóvenes participarán en una jornada intensiva de preparación. Al día siguiente, desde la Universidad del Bosque, en Bogotá, presentarán públicamente sus propuestas, las debatirán y asumirán compromisos de acción.

“Los niños y jóvenes ya no son observadores del mundo, sino protagonistas de las transformaciones que empiezan en el ámbito local para llegar al global”, concluyeron los organizadores del evento.