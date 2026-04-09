Trabajos en Bogotá: vacantes de guarda, conductor y más ¡Requisitos para aplicar el 9 y 10 de abril!
Las convocatorias de trabajo en Bogotá requieren de poca experiencia: una será presencial y la otra virtual.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’ abre paso a dos convocatorias de trabajo, una virtual y la otra de manera presencial, que se desarrollarán este 9 y 10 de abril para la capital de Colombia.
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CONVOCATORIA PRESENCIAL
Esta se realizará este viernes, 10 de abril, en el Centro Internacional (carrera 13 #27-00, Local 177). Los cargos de las vacantes de esta convocatoria son:
- Personas con estudios desde bachillerato
- Agentes de control aeroportuario (sin experiencia)
- Guardas de seguridad (experiencia mínima de 6 meses)
- Agentes bilingües con inglés conversacional
- Conductores con licencia C1 (experiencia mínima de 6 meses)
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Documentos y requisitos para aplicar a la convocatoria laboral en Bogotá
- Si es hombre, tener la libreta militar.
- Llevar la hoja de vida actualizada.
- Llevar el documento de identidad.
- Confirmar asistencia en el formulario que habilitó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: encuéntrelo haciendo CLIC AQUÍ.
CONVOCATORIA VIRTUAL
Está diseñada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GI GROUP STAFFING S.A.S. para los cargos de:
- Preventista tienda a tienda con moto
- Promotor(a) mercaderista
Entre las funciones de estos cargos esta el visitar puntos de venta, tomar pedidos, ejecutar exhibiciones y material POP, negociar espacios y potenciar ventas.
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Tras confirmar la asistencia, los interesados deben conectarse a través de Microsoft Teams en el siguiente LINK → https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F39805008508257%3Fp%3Dv6qjrluRwd2zlwhED5%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=83a21755-ad61-445a-b05c-1c715264d72d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Documentos y requisitos de la convocatoria virtual
Pueden aplicar bachilleres, técnicos y tecnólogos.
Deben tener experiencia mínima de 6 meses en áreas comerciales.
Los interesados en aplicar a la convocatoria deben confirmar asistencia haciendo CLIC AQUÍ.
Desde el Distrito recuerdan que para acceder a cualquiera de estas vacantes no se necesita ningún intermediario o pagos.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...