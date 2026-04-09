Trabajos en Bogotá: vacantes de guarda, conductor y más ¡Requisitos para aplicar el 9 y 10 de abril!

Imágenes de referencia de hojas de vida y oferta de empleo. Fotos: Getty Images

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’ abre paso a dos convocatorias de trabajo, una virtual y la otra de manera presencial, que se desarrollarán este 9 y 10 de abril para la capital de Colombia.

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CONVOCATORIA PRESENCIAL

Esta se realizará este viernes, 10 de abril, en el Centro Internacional (carrera 13 #27-00, Local 177). Los cargos de las vacantes de esta convocatoria son:

Personas con estudios desde bachillerato

Agentes de control aeroportuario (sin experiencia)

Guardas de seguridad (experiencia mínima de 6 meses)

Agentes bilingües con inglés conversacional

Conductores con licencia C1 (experiencia mínima de 6 meses)

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Documentos y requisitos para aplicar a la convocatoria laboral en Bogotá

Si es hombre, tener la libreta militar.

Llevar la hoja de vida actualizada.

Llevar el documento de identidad.

Confirmar asistencia en el formulario que habilitó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: encuéntrelo haciendo CLIC AQUÍ .

CONVOCATORIA VIRTUAL

Está diseñada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GI GROUP STAFFING S.A.S. para los cargos de:

Preventista tienda a tienda con moto

Promotor(a) mercaderista

Entre las funciones de estos cargos esta el visitar puntos de venta, tomar pedidos, ejecutar exhibiciones y material POP, negociar espacios y potenciar ventas.

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Tras confirmar la asistencia, los interesados deben conectarse a través de Microsoft Teams en el siguiente LINK → https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F39805008508257%3Fp%3Dv6qjrluRwd2zlwhED5%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=83a21755-ad61-445a-b05c-1c715264d72d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Documentos y requisitos de la convocatoria virtual

Pueden aplicar bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Deben tener experiencia mínima de 6 meses en áreas comerciales.

Los interesados en aplicar a la convocatoria deben confirmar asistencia haciendo CLIC AQUÍ .

Desde el Distrito recuerdan que para acceder a cualquiera de estas vacantes no se necesita ningún intermediario o pagos.

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