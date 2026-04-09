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09 abr 2026 Actualizado 00:31

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Bogotá

Trabajos en Bogotá: vacantes de guarda, conductor y más ¡Requisitos para aplicar el 9 y 10 de abril!

Las convocatorias de trabajo en Bogotá requieren de poca experiencia: una será presencial y la otra virtual.

Imágenes de referencia de hojas de vida y oferta de empleo. Fotos: Getty Images

Imágenes de referencia de hojas de vida y oferta de empleo. Fotos: Getty Images

Imágenes de referencia de hojas de vida y oferta de empleo. Fotos: Getty Images

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’ abre paso a dos convocatorias de trabajo, una virtual y la otra de manera presencial, que se desarrollarán este 9 y 10 de abril para la capital de Colombia.

Lea más: 697 vacantes laborales en Bogotá hasta el sábado 11 de abril: Así puede postularse gratis y virtual

CONVOCATORIA PRESENCIAL

Esta se realizará este viernes, 10 de abril, en el Centro Internacional (carrera 13 #27-00, Local 177). Los cargos de las vacantes de esta convocatoria son:

  • Personas con estudios desde bachillerato
  • Agentes de control aeroportuario (sin experiencia)
  • Guardas de seguridad (experiencia mínima de 6 meses)
  • Agentes bilingües con inglés conversacional
  • Conductores con licencia C1 (experiencia mínima de 6 meses)

Consulte aquí: Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 10 de abril 2026: localidades, barrios y horarios

Documentos y requisitos para aplicar a la convocatoria laboral en Bogotá

  • Si es hombre, tener la libreta militar.
  • Llevar la hoja de vida actualizada.
  • Llevar el documento de identidad.
  • Confirmar asistencia en el formulario que habilitó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: encuéntrelo haciendo CLIC AQUÍ.

CONVOCATORIA VIRTUAL

Está diseñada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GI GROUP STAFFING S.A.S. para los cargos de:

  • Preventista tienda a tienda con moto
  • Promotor(a) mercaderista

Entre las funciones de estos cargos esta el visitar puntos de venta, tomar pedidos, ejecutar exhibiciones y material POP, negociar espacios y potenciar ventas.

También puede consultar: Cursos GRATUITOS en Bogotá durante abril: manipulación de alimentos, sistemas y otras capacitaciones

Tras confirmar la asistencia, los interesados deben conectarse a través de Microsoft Teams en el siguiente LINK https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F39805008508257%3Fp%3Dv6qjrluRwd2zlwhED5%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=83a21755-ad61-445a-b05c-1c715264d72d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Documentos y requisitos de la convocatoria virtual

Pueden aplicar bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Deben tener experiencia mínima de 6 meses en áreas comerciales.

Los interesados en aplicar a la convocatoria deben confirmar asistencia haciendo CLIC AQUÍ.

Desde el Distrito recuerdan que para acceder a cualquiera de estas vacantes no se necesita ningún intermediario o pagos.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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