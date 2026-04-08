Este es el país que le da licencia laboral si su mascota se enferma: da hasta tres días al año. cortesía: Getty Images / Martinns

En la actualidad es muy común que muchas familias tengan mascotas en sus hogares, esto va en aumento e incluso, en una casa puede haber más de una mascota.

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Cuidar de ellas requiere de tiempo, pero cuando se enferman, es necesario tener más espacio para atenderlas, llevarlas al veterinario y estar pendientes de ellas, es por esta razón que muchas ciudades y países han contemplado la opción de tener unos días de licencia para poder realizar todos estos procesos que requieren del cuidado de las mascotas.

La medida también contemplará otros casos para acceder a jornadas libres, entre ellos destaca el fallecimiento de una mascota y citas veterinarias de urgencia, todo esto, sin afectar el salario.

Este es el país que le da licencia laboral si su mascota se enferma:

Recientemente Italia otorgó la primera licencia laboral remunerada para quienes necesitan cuidar a su mascota enferma. La medida permite solicitar hasta tres días por año, siempre con certificación médica. En este caso, la licencia no es por enfermedad propia ni de hijos, sino exclusivamente para atención veterinaria de animales domésticos.

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Requisitos para obtener la licencia laboral:

El beneficio establece requisitos claros para poder establecer que sí se toma para el cuidado de las mascotas:

Presentación de documentación que avale el estado de salud del animal y el grado de necesidad de la presencia del dueño.

y el grado de necesidad de la presencia del dueño. Las y los trabajadores interesados en este beneficio deberán registrar a su mascota con microchip

Algunas empresas en Italia ya lo implementaron en sus convenios, con componentes legales que surgieron a partir de un caso judicial de 2017.

Origen de la medida:

El caso que dio origen a la ley ocurrió en 2017, cuando un empleado de una universidad en Roma solicitó ausentarse para cuidar a su perro, que atravesaba una enfermedad grave. La justicia italiana dictaminó que negarle este derecho podía considerarse maltrato animal, validando así la licencia.

Esa sentencia sentó las bases para la incorporación de la licencia en la legislación. Grupos proteccionistas impulsaron su redacción para garantizar el derecho.

Por su parte, organizaciones animalistas han valorado la decisión, destacando que este tipo de políticas promueven la tenencia responsable y fortalecen el respeto hacia los animales.

Esta ley que aprobó Italia ha abierto el debate en otros países sobre si es correcto o no establecer este tipo de leyes.

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