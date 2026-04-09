Guillermo Angulo presenta su libro ‘El Jardín de Thanatos’ en la Biblioteca Nacional de Colombia

El escritor, fotógrafo y jardinero de 98 años, Guillermo Angulo, presenta su libro ‘El Jardín de Thanatos’

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Angulo registra la vida y habla sobre la muerte. Este antioqueño de 98 años que ha sido, entre otras cosas, escritor, fotógrafo y jardinero, presenta El Jardín de Thanatos, un libro en el que une estas tres facetas.

Está editado por la Biblioteca Nacional de Colombia, el libro ofrece una selección de sus fotos más recientes y también de sus registros más íntimos: su jardín personal. Es, además, una ocasión para compartir su amplio conocimiento botánico y algunas reflexiones sobre la vida y su final.

Nacido en una finca panelera en Anorí y criado entre Medellín y Bogotá, Angulo viajó a México en 1954 y trabajó en la revista Impacto como reportero gráfico bajo la tutela de Héctor García Cobo. Posteriormente estudió cine en Roma, influenciado por el neorrealismo italiano y figuras como Cesare Zavattini.

Ha colaborado con medios culturales como El Malpensante, Semana y El Espectador, ocupando cargos como director del periódico Ciudad Viva en Bogotá. Además, se desempeñó como cónsul general en Barcelona y Nueva York.

Su libro se presentará el lunes 13 de abril a partir de las 5:30 pm en la Biblioteca Nacional.

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¿Cuál es la historia de ‘El jardín de Thanatos’?

“Cuando a mí me preguntan cuál es su oficio, yo suelo decir jardinero. El título viene de Thanatos que era el dios de la muerte, de la muerte tranquila, no de la muerte violenta. Y mi jardín y yo nos estamos muriendo. Yo no es que esté enfermo, sino que tengo 98 años, obviamente estoy cerca de la muerte y mi jardín se está muriendo porque se murieron mis jardineros, los dos, y se quedó descuidado y las fotos que yo muestro en el libro de mi jardín son fotos que en la mayoría ya no existen. Y lo bello de la fotografía es que esas fotos siguen existiendo”, contó Angulo.

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