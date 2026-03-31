Henderson González, maestro pastelero, publica libro donde cada receta cuenta una historia de vida

Con Horneando en Tres Dimensiones, el pastelero y educador Henderson González presenta una obra que fusiona arquitectura, pasión y pastelería: un recorrido por las lecciones que dejó el camino de emigrar, reinventarse y construir una carrera desde cero

Hubo un tiempo en que Henderson González diseñaba edificios. Formado como arquitecto en Venezuela, su vida profesional tenía líneas rectas, planos técnicos y una dirección aparentemente definida. Pero en 2016, como parte de una diáspora que según ACNUR ya supera los 7,9 millones de personas en todo el mundo, González dejó su país y emigró a Estados Unidos. No lo esperaba una oficina de arquitectura. Lo esperaba un horno.

“Como todo latino que deja atrás su país, su familia y su profesión, empezar de cero es lo más difícil”, reconoce Henderson González al hablar de aquellos primeros meses. Lo que siguió es una de esas historias que no se planifican. Descubrió en la repostería una pasión que no sabía que tenía, y aplicó a ella el mismo rigor que le había enseñado la arquitectura: estructura, proporción, volumen, detalle. Con el tiempo, se especializó en pasteles escultóricos e hiperrealistas que desafían la percepción: serpientes enrolladas, pulpos con textura marina, orquídeas que parecen recién cortadas del jardín, porciones de pizza tan convincentes que nadie adivinaría que son bizcocho. Ese talento le abrió las puertas de competencias televisivas internacionales, donde ganó reconocimiento y consolidó su nombre en la industria.

En marzo de 2026, Henderson González publicó Horneando en Tres Dimensiones, su primera obra escrita. El lanzamiento oficial se realizó durante la Expo Repostería & Pan en Ciudad de México, un evento que en su octava edición reunió a más de 10 000 visitantes entre profesionales, emprendedores y entusiastas de la panificación. Pero el libro no nació de la noche a la mañana. “Fueron alrededor de dos años entre recetas, fotografías y paso a paso”, explica González. “El tiempo es oro, y fue un largo camino.”

Henderson González, maestro pastelero, publica un libro donde cada receta cuenta una historia de vida Ampliar Henderson González, maestro pastelero, publica un libro donde cada receta cuenta una historia de vida Cerrar

Horneando en Tres Dimensiones no es un recetario convencional. Es un libro donde cada preparación funciona como metáfora de un momento vivido. Hay recetas que representan fracasos convertidos en aprendizaje, otras que marcan victorias en competencias internacionales y algunas que simplemente cuentan lo que se siente empezar de cero en un país desconocido. Henderson González incluye relatos personales de superación, reflexiones sobre disciplina y resiliencia, y guías ilustradas paso a paso para recrear sus creaciones más reconocidas. El concepto central es transparente: cada receta es una lección, un reto o una victoria.

De todos los capítulos, hubo uno que le costó más que los demás. “El capítulo donde hablo de mi primera derrota en televisión fue el más duro de todos”, confiesa. Esa honestidad es precisamente lo que distingue al libro de una guía técnica cualquiera. No hay solo instrucciones. Hay vulnerabilidad, contexto y la decisión consciente de mostrar que detrás de cada creación espectacular hubo también intentos fallidos y noches de incertidumbre.

Su historia se inscribe en un contexto más amplio. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones publicado en diciembre de 2025 reveló que los hogares venezolanos en el exterior contribuyen con más de 10 600 millones de dólares anuales a las economías de América Latina y el Caribe, con un impacto especialmente visible en sectores como la gastronomía, la tecnología y el turismo. Las empresas fundadas por migrantes venezolanos han generado cerca de 40 000 empleos solo en Panamá, según el mismo informe. Datos del Pew Research Center indican que el 49% de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos posee un título universitario, una proporción superior al promedio nacional. Henderson González encarna esa estadística: un profesional que emigró con formación y reconstruyó su vida en un campo completamente distinto.

Cuando se le pregunta cuál es la receta del libro que mejor representa su historia, no duda. “El pastel de vainilla”, responde. “Es la más emblemática para mí porque representa mi país y nuestras tradiciones latinas.” En un libro lleno de creaciones hiperrealistas y técnicas avanzadas, que la receta más significativa sea la más clásica dice mucho sobre quién es Henderson González y sobre lo que quiso dejar en estas páginas.