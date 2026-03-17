El libro “Rescatando a Colombia” propone desactivar cinco crisis que aquejan al país

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Literatura

La Fundación Innovación para el Desarrollo realizó un análisis sobre la crisis actual del país que afectan su estabilidad en finanzas, seguridad, energía, salud y política exterior. Propone algunas soluciones de la mano de varios expertos en el libro Rescatando a Colombia.

Carolina Salgado, presidenta de la fundación, explicó en LO MÁS CARACOL que se trata de una obra literaria propositiva y alejada de las intensiones partidistas. Afirma que el libro está formado por las posibles soluciones que plantean expertos en cada una de las llamadas “bombas” que podrían alterar gravemente el futuro de Colombia.

Salgado resalta que en esta obra la Fundación Innovación para el Desarrollo, busca pasar del diagnóstico a las soluciones para permitir al lector tomar decisiones en los próximos años.

Los aspectos que analizan y proponen la manera de desactivar esas bombas son:

Bomba fiscal: expone la fragilidad de las finanzas públicas, el crecimiento acelerado de la deuda, el aumento del gasto de funcionamiento y la pérdida de disciplina macroeconómica.

Bomba de la seguridad: analiza el deterioro del orden público, el avance del crimen organizado, la fragmentación territorial y la sensación creciente de ausencia del Estado en amplias zonas del país.

Bomba energética: advierte sobre los riesgos de una transición desordenada, la pérdida de capacidad técnica institucional y las amenazas a la autosuficiencia energética.

Bomba de la salud: muestra la crisis estructural del sistema, su desfinanciación progresiva y el impacto directo sobre la vida de millones de ciudadanos.

Bomba de la política exterior: señala el debilitamiento del liderazgo internacional de Colombia, la falta de coherencia diplomática y el aislamiento creciente en escenarios estratégicos.

Carolina Salgado resalta que “Rescatando a Colombia” analiza esas “bombas” a fondo, integrando rigor técnico, contexto histórico y análisis de expertos, mostrando que no se trata de problemas aislados, sino partes de una misma crisis de gobernanza, institucionalidad y visión de largo plazo.

El jueves 19 de marzo, a las 5:30 p. m., con un conversatorio se realizará el lanzamiento del libro, en la sede de la Fundación Innovación para el Desarrollo. Los asistentes deberán tener una inscripción previa.

Fundación Innovación para el Desarrollo

La Fundación se ha consolidado desde Colombia como un Think & Do Tank que comparte conocimiento y lo convierte en impacto positivo con sentido humano, guiado por virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Cofundada por Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia (2018-2022), y María Juliana Ruiz, I+D impulsa conversaciones con expertos de alto nivel y proyectos orientados al desarrollo humano y la sostenibilidad.

Mediante su iniciativa Dreamers & Makers, reúne cerca de 300 líderes y emprendedores sociales jóvenes de todos los departamentos, y se proyecta con una apuesta en marcha para consolidar la red de innovadores sociales más grande de América Latina, reafirmando que el liderazgo auténtico se mide por el bienestar que genera.