Así se vivió el lanzamiento del libro ‘La Razón Cercada: poder y sociedad en el siglo XXI’

Lanzamiento oficial de "La Razón Cercada" en el Gimnasio Moderno: la obra de Prisa Media que compila las voces y el pensamiento crítico del Festival del Pensamiento 2025.| Foto: Caracol Radio

El Festival del Pensamiento es un espacio en el que se comparten visiones sobre los cambios coyunturales del entorno, como la polarización, la desinformación y el ruido constante en el panorama contemporáneo. De este ejercicio nace el libro La Razón Cercada, que, según Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, busca redoblar esfuerzos para recuperar el carácter, la templanza, la capacidad de disentir y de escuchar desde la razón.

El lanzamiento de la obra, realizado junto al grupo editorial Penguin Random House, inició pasadas las 6:00 p. m. del 18 de marzo. Durante el evento, Santos reflexionó sobre las transformaciones de los últimos años, evocando el pensamiento de la posguerra para analizar conceptos fundamentales como la civilización y la democracia.

Santos recalcó que, para que una democracia sea real, se requieren diálogos profundos y capacidad de contextualización. Para él, la esfera de lo colectivo y lo público constituye el fundamento esencial de la democracia. Asimismo, advirtió que este libro representa una delimitación necesaria en un escenario donde la razón está cercada y amenazada.

“En un entorno marcado por la disrupción tecnológica —impulsada por bots y algoritmos—, además de los discursos de odio y los extremismos, razonar se vuelve difícil y la ponderación parece en vías de extinción. Frente al desdibujamiento de los gobiernos políticos, el mensaje es claro: no se puede desfallecer”, indicó.

La nueva disputa emocional por el poder

Humberto de la Calle conversa con Vanessa de la Torre sobre la crisis de representación y el desafío de mantener la objetividad en una era dominada por la emoción. | Foto: Caracol Radio Ampliar Humberto de la Calle conversa con Vanessa de la Torre sobre la crisis de representación y el desafío de mantener la objetividad en una era dominada por la emoción. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El evento inició con un diálogo entre Vanessa de la Torre, periodista y escritora de Caracol Radio, y Humberto de la Calle, abogado y exvicepresidente de Colombia, quienes analizaron la “disputa emocional por el poder” y la crisis de la democracia actual.

Durante la conversación, De la Calle señaló que el país atraviesa un momento complejo en el que la reflexión se está debilitando frente al dominio de la emoción, advirtiendo que “se está liquidando globalmente” la capacidad de razonar con perspectiva.

El exvicepresidente afirmó que el problema ya no es solo tecnológico, sino también una crisis de valores sociales y de representación. Señaló que figuras como Donald Trump no solo afectan la política, sino también la cultura occidental.

Asimismo, explicó que los algoritmos han llevado a que las personas busquen únicamente reafirmar lo que quieren oír, debilitando la objetividad y afectando incluso el respeto por la ciencia. Finalmente, advirtió sobre el riesgo de visiones que pretenden gobernar por decreto o al margen del Congreso, lo que, a su juicio, no corresponde a una democracia. Concluyó que el gran interrogante es si habrá un “nuevo amanecer” para el sistema democrático tal como se conoce.

El poder como emoción

Alejandro Gaviria y Alejandro Santos conversan sobre cómo el personalismo político está fragmentando al país y la urgencia de discutir temas como el envejecimiento de la población. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alejandro Gaviria y Alejandro Santos conversan sobre cómo el personalismo político está fragmentando al país y la urgencia de discutir temas como el envejecimiento de la población. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El espacio continuó con la conversación entre Alejandro Santos y Alejandro Gaviria, economista, escritor y exministro de Salud y Educación, quien reflexionó sobre el “espectáculo de la política” y el impacto del ego en la toma de decisiones.

Gaviria señaló que el personalismo y las ambiciones individuales en el centro político fragmentan las oportunidades en momentos críticos. Advirtió que “el poder termina encerrado como la verdad” y aleja a los líderes de la realidad.

También planteó una preocupación sobre la incapacidad social para sostener conversaciones profundas sobre temas estructurales, como el envejecimiento acelerado de la población y la caída de la natalidad. Señaló que, aunque se tramitan reformas pensionales, no se están considerando estas nuevas realidades demográficas.

Asimismo, advirtió que el optimismo ciego puede desconectar a la sociedad de la verdad y que la falta de adaptación a estos cambios pone en riesgo los valores de las democracias.

Democracia, algoritmos y la utilización del poder en la era digital

Juan Esteban Lewin y Catalina Botero durante su intervención sobre el control de los algoritmos, la desinformación persuasiva y los distintos modelos de regulación frente a los contenidos digitales. | Foto: Caracol Radio Ampliar Juan Esteban Lewin y Catalina Botero durante su intervención sobre el control de los algoritmos, la desinformación persuasiva y los distintos modelos de regulación frente a los contenidos digitales. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El encuentro finalizó con la conversación entre Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de EL PAÍS América, y Catalina Botero, jurista experta en justicia transicional y derechos humanos.

Durante el diálogo, Botero explicó que los algoritmos, diseñados bajo principios de las ciencias del comportamiento, hoy gobiernan lo digital y fragmentan la percepción de la realidad.

Advirtió sobre tres riesgos principales para la democracia: primero, el uso de la microsegmentación por actores especializados en desinformación para interferir en procesos democráticos; segundo, la inteligencia artificial persuasiva, capaz de engañar desde la empatía; y tercero, las ultrafalsificaciones, que erosionan la confianza en la imagen y en la verdad.

Frente a este panorama, señaló que la verdad no es completamente objetiva, sino que se construye a partir de consensos y razones, enmarcadas en la libertad de expresión.

En la conversación también se analizaron distintos modelos de regulación: mientras China ejerce control directo sobre las plataformas y Estados Unidos deja la mediación al mercado, el modelo europeo busca evaluar el impacto de los algoritmos para evitar que promuevan contenidos de odio.

Al cierre, se invitó a conocer más detalles adquiriendo el libro en Amazon, Apple Books, Google PlayStore y Penguin Libros. y a través de las plataformas digitales de Prisa Media.