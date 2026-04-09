Santander activa plan de seguridad por protestas, conmemoración de víctimas y visita de candidatos

Santander se prepara para una jornada movida este 9 de abril. Ese día coinciden las protestas convocadas a nivel nacional, los actos de memoria por las víctimas del conflicto y la llegada de candidatos presidenciales al departamento.

Por eso, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde harán seguimiento en tiempo real a lo que pase en las calles.

El foco estará en evitar bloqueos viales y garantizar que no se afecten servicios clave como el paso de ambulancias, el acceso a colegios y la movilidad. “Tenemos todas las capacidades activas para acompañar la jornada y garantizar seguridad”, indicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

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Habrá especial atención en el área metropolitana de Bucaramanga y en municipios como Lebrija, Floridablanca, Socorro, Sabana de Torres, El Playón y Tona, especialmente en el sector de Berlín.

Además, las alcaldías deberán activar sus propios puestos de mando para responder a cualquier situación durante las movilizaciones.

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Mientras tanto, las autoridades también mantienen vigilancia en zonas como Rionegro Bajo y Coromoro por temas de seguridad.

A esto se suma una alerta ambiental en Puerto Wilches, donde cinco manatíes han sido encontrados enfermos en la Ciénaga de Paredes, en medio de bajos niveles de agua que afectan la pesca.