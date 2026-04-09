VIDEO: Ruta de la Memoria recorre municipios del Canal del Dique para dignificar a las víctimas

Desde el corregimiento de Villa Rosa, en Repelón, se activó la Ruta de la Memoria Histórica del Cimarronaje en los municipios del Canal del Dique, que marca un paso clave en la reconstrucción del tejido social del Caribe colombiano, golpeada por el conflicto armado.

Este corredor hídrico, que conecta a 20 municipios entre Atlántico, Bolívar y Sucre, ha sido históricamente escenario de vida, pero también de dolor, desaparición forzada y violencia.

Durante décadas, el Canal del Dique fue utilizado por actores armados, como los paramilitares, como lugar de ocultamiento de crímenes, lo que transformó su significado para las comunidades ribereñas, que hoy lo reconocen también como un “cementerio acuático”.

Esta realidad dejó profundas huellas en la memoria colectiva, con miles de víctimas de homicidio y desaparición forzada registradas en la región.

La ruta

Frente a este contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organizaciones sociales y comunidades afrodescendientes impulsaron la construcción de la Ruta del Cimarronaje, un proceso que busca dignificar a las víctimas, preservar la memoria histórica y exigir verdad y justicia.

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Esta iniciativa fue acogida por la JEP, que ordenó la creación de una red de 20 lugares de memoria distribuidos a lo largo del canal.

Cada uno de estos espacios contará con elementos simbólicos definidos por las propias comunidades: una canoa, que representa la vida y la memoria ligada al agua; un hablador de tres caras, que recoge las voces del territorio; y una simiente, símbolo de siembra, resistencia y futuro. Más que monumentos, estos lugares serán escenarios vivos de encuentro, reflexión y construcción colectiva.

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La Ruta recorrerá municipios desde Calamar hasta San Onofre, articulando territorios unidos por la historia, la cultura y las afectaciones del conflicto.