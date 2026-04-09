Medellín conmemora a las víctimas del conflicto armado en el Día de la Memoria y Solidaridad

Medellín

A través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Alcaldía de Medellín reafirmó su compromiso con la reparación integral de las Victimas por el conflicto armado en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad. Entre 2025 y febrero de 2026, El Distrito ha gestionado más de 47.000 atenciones, priorizando el apoyo a hogares desplazados, con la entrega de libretas militares y asistencia humanitaria de emergencia.

En materia de desplazamiento forzado, fueron atendidas más de 7.000 personas provenientes de Antioquia y otras regiones del país y 240 familias afectadas por conflictos intraurbanos. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de 1.985 libretas militares a jóvenes víctimas, facilitando su acceso a oportunidades laborales mediante rutas de exención.

La salud mental y apoyo social se ha convertido en una prioridad en la oferta institucional. Según cifras oficiales, se han realizado más de 1.500 atenciones psicosociales individuales y 13.395 personas recibieron atención en puntos especializados durante el último año. Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y derechos humanos, enfatizó que la prioridad absoluta de la gestión es garantizar condiciones dignas y ayudas humanitarias para quienes están en el centro del conflicto.

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Además de su oferta institucional el Distrito se apoya fuertemente en el Museo Casa de la Memoria, donde se lideran procesos de fortalecimiento comunitario. A la fecha, han sido desarrollados 60 proyectos con organizaciones y colectivos de víctimas, impactando a 2.200 personas en su proceso de reconocimiento y memoria histórica

La Alcaldía de Medellín ratifica la atención y reparación integral de las víctimas como un compromiso clave con el país, considerando este esfuerzo un pilar esencial para consolidar la paz en la sociedad.