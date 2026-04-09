Aranburu se queda con la etapa 4: así le fue a los Colombianos en Vuelta al País Vasco
El español impuso condiciones en Galdakao, mientras Harold Tejada fue el mejor colombiano del día y la caída de Sergio Higuita marcó la jornada
La cuarta jornada de la Vuelta al País Vasco dejó emociones fuertes en Galdakao, donde el español Álex Aranburu se llevó la victoria tras una etapa exigente de 167,2 kilómetros, definida en un cierre apretado y con constantes ataques en el tramo final.
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El corredor del Cofidis supo leer el momento exacto para lanzar su ofensiva y cruzar primero la meta, sumando así una nueva victoria a su palmarés en un día marcado por la tensión en el pelotón. Detrás de él llegaron Tobias Halland Johannessen y Christian Scaroni, quienes intentaron seguirle el ritmo, pero no lograron darle alcance en los últimos metros.
En clave colombiana, el más destacado de la jornada fue Harold Tejada, quien logró meterse dentro del grupo de los mejores y finalizó en la posición 15, cediendo 34 segundos frente al ganador. Su actuación le permite mantenerse competitivo en la lucha por la clasificación general.
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Sin embargo, la noticia negativa del día fue para Sergio Higuita. El antioqueño sufrió una caída durante uno de los descensos de la etapa, golpeándose fuertemente uno de sus codos, lo que lo obligó a retirarse de la competencia. Hasta ese momento, Higuita se encontraba bien ubicado en la general, dentro de los veinte primeros, por lo que su abandono representa un golpe duro para las aspiraciones colombianas en la carrera.
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En la clasificación general no hubo cambios en la cima: el francés Paul Seixas mantiene el liderato, seguido por Primož Roglič y Florian Lipowitz, en una pelea que sigue abierta de cara a las próximas etapas.
Clasificación general (Top y colombianos):
1. Paul Seixas (FRA) – 12:03:53
2. Primož Roglič (SLO) a 2:19
3. Florian Lipowitz (GER) a 2:28
4. Ion Izagirre (ESP) a 2:29
5. Harold Tejada (COL) a 3:08
• Sergio Higuita (COL) – abandonó en la etapa 4 tras caída