Violencia en Guachené deja tres muertos y agrava crisis humanitaria en el norte del Cauca

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Colombia

El pasado 5 de abril se registraron dos ataques armados en la vereda Obando, en Guachené, que dejaron tres personas muertas y una más gravemente herida. Las víctimas, según información conocida, eran adultos mayores.

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por estos hechos, que se suman a un deterioro sostenido de la seguridad en esta zona del país. Solo en 2025, Guachené registró 49 homicidios, una cifra que evidencia el alto nivel de riesgo para la población civil.

Violencia en la región

Según la entidad, los hechos ya generan una crisis regional que afecta a municipios de la zona plana del norte del Cauca como Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada, donde también se ha incrementado el desplazamiento forzado.

Las comunidades, en su mayoría étnicas, enfrentan un escenario de violencia marcada por amenazas, homicidios, confinamientos y restricciones a la movilidad.

Uno de los aspectos más alarmantes es la afectación a las prácticas culturales, ya que no existen garantías para la realización de rituales funerarios, lo que impacta directamente la pervivencia de la comunidad afrodescendiente en la vereda Obando.

Presencia de grupos armados

De acuerdo con lo advertido por la Defensoría, en la zona existe la presencia del Frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de alias Iván Mordisco, así como de otros grupos de delincuencia organizada.

Desde diciembre de 2025, la entidad activó misiones de verificación, escenarios de coordinación institucional y acompañamiento jurídico para el reconocimiento de víctimas. Sin embargo, advierte que la continuidad de los hechos violentos demuestra fallas en la respuesta estatal.

Impacto en la niñez y la educación

La crisis humanitaria también afecta a niños, niñas y adolescentes. Más de 80 estudiantes se encuentran fuera del sistema educativo, lo que representa una grave vulneración al derecho a la educación.

Asimismo, persisten vacíos en la atención institucional, especialmente en la activación de rutas de atención, el reconocimiento de víctimas y la articulación entre entidades.

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Llamado urgente al Estado

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas inmediatas que incluyan:

Una respuesta integral con enfoque territorial en el norte del Cauca.

Protección colectiva con enfoque étnico.

Garantías de seguridad para la vida comunitaria y las prácticas culturales.

Mayor presencia institucional preventiva.

Atención integral a las víctimas.

Acciones urgentes para evitar la deserción escolar y proteger a la niñez.

“La protección de la vida, la dignidad y la pervivencia de las comunidades étnicas debe ser una prioridad inmediata e inaplazable”, enfatizó la entidad.