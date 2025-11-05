Policía investiga la desaparición de un patrullero: estaría secuestrado por disidencias

Colombia

La Policía Nacional confirmó que adelanta una investigación por la desaparición del patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez, adscrito al Departamento de Policía Arauca, luego de que en las últimas horas se difundiera un video en redes sociales que mostraría su presunto secuestro por parte del frente “Dagoberto Ramos Ortiz” de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con el comunicado oficial, el uniformado se encontraba de permiso y vestido de civil cuando fue visto por última vez. Su último contacto con la familia ocurrió el pasado 29 de octubre, desde el municipio de Hobo, Huila, y su destino final era la ciudad de Popayán (Cauca).

Tras conocerse las imágenes, la institución anunció la conformación de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a sus familiares, mientras continúan las labores de búsqueda e investigación.

“La Policía Nacional responsabiliza a este grupo criminal por la integridad y la vida del señor patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez e insta a su inmediata liberación”, señaló la institución en el comunicado.

El frente “Dagoberto Ramos Ortiz” es una de las estructuras más activas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, con presencia en los departamentos del Cauca, Huila y Tolima.