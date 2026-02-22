Un soldado muerto y otros 9 heridos, deja emboscada de las disidencias en Guaviare

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Un soldado muerto y nueve uniformados heridos, entre ellos uno en estado de gravedad, dejó un ataque atribuido a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ (quienes se encuentran en proceso de paz) en zona rural de San José del Guaviare.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, los hechos se registraron en el sector de Caño Mosco, donde tropas del Ejército fueron atacadas en lo que habría sido una emboscada perpetrada por hombres de la estructura Isaías Carvajal.

Apoyo aéreo y verificación a helicóptero

Tras la emboscada, se desplegó apoyo aéreo en la zona para evacuar a los heridos y recuperar el cuerpo del suboficial fallecido. En medio de la operación, uno de los helicópteros Black Hawk utilizados en la maniobra fue impactado por cinco disparos. Sin embargo, alcanzó a llegar a tierra firme.

Fuentes militares señalan que los responsables del ataque serían alias ‘Morocho’ y alias ‘Giovani Bonito’, señalados integrantes de la estructura Isaías Carvajal.

Por otro lado, por la gravedad de los hechos, el comandante del Ejército, general Royer Gómez, se trasladó a San José del Guaviare para atender de primera mano la situación y evaluar las acciones operacionales tras el ataque.

Un escenario que recuerda lo ocurrido en abril de 2025, cuando la tropa fue emboscada en un operativo también en San José del Guaviare y 6 militares resultaron muertos.

