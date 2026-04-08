Un adulto mayor murió al presuntamente ser golpeado por la comunidad en Armenia

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Armenia

El caso se habría presentado el 25 de marzo del año en curso donde un adulto mayor fue golpeado por la comunidad en medio de señalamientos por actos relacionados con delito sexual contra una menor de edad en el barrio Bosques de Gibraltar de la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que tras la gravedad de las heridas el adulto mayor identificado como José Orlando Morales Mesa de 71 años de edad fue trasladado a un centro asistencial donde recibía atención médica, sin embargo, finalmente falleció el pasado domingo 5 de abril.

“La policía informa sobre un hecho donde algunos vecinos agreden a una persona adulta mayor generándole varios golpes. Conforme a las informaciones recopiladas, la riña tiene que ver, al parecer, con un hecho de este adulto mayor con una menor de edad", indicó.

Llamó a los ciudadanos a resolver las diferencias de manera pacífica para evitar este tipo de hechos de intolerancia en la ciudad que son una de las razones principales de los homicidios.

“El adulto mayor fue llevado a centro hospitalario donde fallece el día de antier. Con los hechos reportados por la Policía Nacional, la inspección cada vez la realiza el CTI de la Fiscalía General de la Nación sin más datos", manifestó.

Enfatizó en que avanzan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho que eleva a 36 los homicidios en la ciudad.