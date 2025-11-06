Preocupación por la intolerancia en Armenia, riña en barrio Miraflores enciende las alarmas

Armenia

En la noche del miércoles 5 de noviembre se registró una riña en vía pública del barrio Miraflores de la capital quindiana.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez manifestó que por lo menos 20 personas resultaron involucradas en el hecho donde se enfrentaron con armas blancas y machetes, pero destacó que de acuerdo con el reporte entregado por la Policía no hubo lesionados.

“Necesitamos hacer un llamado a todos los ciudadanos, a todos los armenios. Continuamos teniendo hechos de intolerancia. Varias jóvenes iniciaron una riña, riña a la que llevaron a las familias de estas jóvenes, viéndose involucrados más de 20 personas”, indicó.

Explicó que inicialmente la pelea se generó entre dos menores de edad quienes son estudiantes del colegio Nacional de la ciudad y luego lamentablemente intervinieron los familiares protagonizando el violento hecho.

“En vez de acudir al diálogo, a la concertación, prefirieron agredirse con almas blancas, piedras y otros elementos contundentes, gracias a un actuar efectivo de nuestra policía que incautó cuatro armas blancas no tuvimos heridos ni y víctimas de esa agresión mutua entre amigos y familiares unos contra otros", mencionó.

Añadió: “Teniendo como reporte final que pese a que algunas personas fueron impactadas por estas armas o otros elementos contundentes, no se llevó a ninguna persona o no se reportó ninguna atención hospitalaria“.

Llamado a la comunidad

Llamó la atención sobre la falta de tolerancia en la ciudad que impacta en las lesiones personales y hasta en los homicidios por eso el mensaje al respeto para resolver los conflictos.

“Seguimos haciendo ese llamado a nuestra comunidad, a los armenios a que tengan un vivir pacífico y en convivencia armónica. Y sobre todo, la alcaldía de Armenia Y todos los armenios, rechazamos acciones como las que vivimos en la noche del miércoles", señaló.

Las autoridades no reportaron capturas en este hecho de intolerancia.