Incrementa la cifra de homicidios en el Quindío, ya son más de 60 casos en lo corrido del año

Armenia

Ni en la Semana Santa pararon los hechos de criminalidad en el departamento, en el municipio de Montenegro fue asesinado con arma de fuego Julián Alexander Maldonado de 24 años de edad conocido con el alias de “Tripas”.

La víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de hurto, tráfico y fabricación de estupefacientes, violencia intrafamiliar agravada y lesiones personales.

Otro de los casos que se registraron durante la Semana Santa fue en el Portal del Edén donde fue asesinada con arma de fuego Natalia Zúñiga Díaz de 31 años que se movilizaba en una motocicleta eléctrica. La hipótesis está relacionada con un tema amoroso puesto que el presunto agresor es la expareja sentimental de la víctima.

Al respecto Monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de Armenia manifestó que este tipo de situaciones de violencia duelen porque se presentaron durante la Semana Santa.

Considera que estos casos de sicariatos, feminicidios, suicidios hacen parte de una degradación de la vida familiar y social por eso es clave volver la mirada a Dios.

“Eso duele mucho. Esos son los eventos que duelen porque en el fondo a veces uno podría mirarlos como hechos aislados, pero eso hace parte de una degradación de la vida familiar y social", indicó.

Añadió: “Los feminicidios, los asesinatos, el sicariato, el suicidio, todo eso hace parte de una degradación de la vida familiar y de la sociedad y es ahí donde es necesario que pongamos nuestra mirada nuevamente en Dios y nos demos cuenta que la vida es sagrada, que la vida vale la pena defenderla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y en eso todos tenemos que empeñarnos".

Dijo que como iglesia católica rechazan cualquier acto de violencia, porque considera que la violencia genera más violencia por eso extendió la invitación a los ciudadanos a empezar un camino real de conversión.

“Deploramos también como iglesia cualquier acto de violencia, porque la violencia genera más violencia e invitamos a todos los ciudadanos en el departamento del Quindío a que con la mano en el corazón y la mirada puesta en Dios empecemos un camino real de conversión y valoremos a las personas que amamos y que nos aman dándole a cada uno el sitio que debe tener En el corazón y en la sociedad", puntualizó.

Alcalde de Armenia

Una de las causas de muerte en Armenia son las riñas e intolerancia donde el alcalde James Padilla invitó a resolver las diferencias de manera pacífica para evitar los hechos de violencia que enlutan a la ciudad.

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Considera que la falta de intolerancia ha generado los homicidios por eso llaman a la paz y concertación para mitigar el impacto negativo de este tipo de situaciones.

A la fecha se registran 61 homicidios en el departamento en lo corrido del año y 35 de ellos se presentaron en Armenia.