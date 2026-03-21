Condenan a 12 años de prisión a hombre que asesinó a dos adultos mayores en Armenia

Armenia

El 16 de noviembre del año 2025 se registró un acto de intolerancia tras un choque de un vehículo contra una vivienda en el barrio Porvenir al sur de la ciudad.

Tras llegar a una conciliación por cinco millones de pesos por los daños causados, Luz Amparo Moscoso Palomino de 65 años y Julio Cesar Moscoso Echeverry de 89 años quienes eran padre e hija fueron asesinados con arma de fuego.

El día viernes 20 de marzo se llevó a cabo la audiencia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia con el fin de dar a conocer el preacuerdo establecido por la Fiscalía que consiste en que Erinson Mosquera Córdoba, aceptó los cargos de Homicidio, fabricación tráfico y porte de armas de fuego.

Asimismo, en medio de las condiciones de ese preacuerdo está el de pedir excusas públicas a la familia por el doble homicidio por lo que Erinson dio a conocer que no es una mala persona y no pertenece a un grupo criminal.

Dijo que fue una situación que pasó y que lamenta de todo corazón por lo que extendió las disculpas no solo a la familia sino a la comunidad en general, al fiscal y a la juez a cargo del proceso judicial.

“De antemano le pido disculpa a todos los familiares afectados en estos momentos que pues yo no soy una persona mala o que pertenezca a un grupo, no, en ningún momento. Pasaron las cosas lo lamento y todo. Entonces, también disculpa a usted señora jueza, al fiscal, a todos los presentes que están ahí y a la ciudadanía también le pido una disculpa por haber cometido ese error", manifestó.

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Juez del caso

En ese sentido el Juzgado aprobó el preacuerdo realizado entre las partes y anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio en primera instancia donde declara penalmente responsable a Erinson Mosquera en calidad de autor dolo del concurso de delito de Homicidio en concurso Heterogéneo con el delito fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y en consecuencia lo condenó a la pena principal de 144 meses de prisión.

“El despacho entonces procede a emitir sentencia de primera instancia en contra del ciudadano Erinson Mosquera Córdoba por el delito de homicidio en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas de fuego. Esto en virtud a preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación y aprobado el día de hoy por parte de este despacho", indicó.

La Juez manifestó que se cumplió con los elementos trasladados por la Fiscalía como son las actas de inspección a cadáver de las víctimas y también el oficio donde se evidencia que Erinson no contaba con el permiso para el porte de armas de fuego.

Asimismo, mencionó que el condenado se encontraba en plena capacidad mental para comprender la ilicitud de su actuar que no solo está prohibida, sino que es sumamente reprochable.

“Las entrevistas realizadas por parte de los investigadores derivado de los actos urgentes y en donde se puede vislumbrar que de las mismas se puede advertir esa responsabilidad del procesado frente a la comisión de estos dos homicidios y el porte ilegal de armas de fuego, acreditándose entonces como se advirtió ante la materialidad que ha sido acreditada la materialidad y responsabilidad del procesado", puntualizó.

La Juez dijo que en relación a la solicitud de la defensa del condenado para que sea trasladado a un establecimiento carcelario fuera del Quindío por temas de seguridad, fue enfática en decir que es el director del Inpec quien dispone la estancia en dichos establecimientos.