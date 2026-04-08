Tolima vs Universitario EN VIVO | Siga la transmisión del partido por la Copa Libertadores

Deportes Tolima llega a este compromiso internacional en un gran momento, respaldado por una racha de siete partidos sin perder en todas las competiciones: ganó 4 y empató 3. El conjunto Pijao ha mostrado solidez en su rendimiento reciente, aunque en su última presentación en liga empató 2-2 frente a Independiente Santa Fe, resultado que cortó una seguidilla de cinco victorias consecutivas como local.

A pesar de ese empate, Tolima mantiene un nivel competitivo alto y buscará trasladar ese buen momento al ámbito continental, donde intentará hacerse fuerte y sumar puntos clave.

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Por su parte, Universitario llega con la confianza en alza tras imponerse 1-0 a Alianza Lima en el Superclásico de la Liga 1. El equipo Universitario atraviesa un presente positivo, acumulando tres partidos sin perder: ganó 2 y empató 1, y con un rendimiento sólido en lo que va del 2026, donde solo ha caído en una ocasión en nueve encuentros oficiales: ganó 5, empató 3 y perdió 1.

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