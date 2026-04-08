¿Cómo quedó el grupo del Deportes Tolima en la Copa Libertadores?

El Deportes Tolima recibió a Universitario en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

El partido termino empatado a cero goles después de 90 minutos intensos de ida y vuelta con oportunidades de gol para los dos equipos. Sin embargo, ninguno de los dos las supo aprovechar.

El Deportes Tolima hizo un poco más por el partido, especialmente a los último minutos del encuentro, pero su rival supo pararse bien defensivamente y no permitió que los locales tuvieran profundidad.

El próximo partido del Tolima será en Montevideo ante Nacional de Uruguay en próximo 14 de abril a las 5:00 p.m.

Los otros dos rivales del grupo B de la Copa Libertadores son Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile y jugarán este miércoles 8 de abril a las 5:00 p.m.