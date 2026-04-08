¿Cómo quedó el grupo del Deportes Tolima en la Copa Libertadores?
El equipo de Lucas González comenzó su camino en el torneo continental ante Universitario.
El Deportes Tolima recibió a Universitario en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.
El partido termino empatado a cero goles después de 90 minutos intensos de ida y vuelta con oportunidades de gol para los dos equipos. Sin embargo, ninguno de los dos las supo aprovechar.
El Deportes Tolima hizo un poco más por el partido, especialmente a los último minutos del encuentro, pero su rival supo pararse bien defensivamente y no permitió que los locales tuvieran profundidad.
El próximo partido del Tolima será en Montevideo ante Nacional de Uruguay en próximo 14 de abril a las 5:00 p.m.
Los otros dos rivales del grupo B de la Copa Libertadores son Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile y jugarán este miércoles 8 de abril a las 5:00 p.m.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Tolima
|1
|2
|Universitario
|1
|3
|Nacional
|0
|4
|Coquimbo
|0