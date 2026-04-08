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08 abr 2026 Actualizado 04:25

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Copa Libertadores

¿Cómo quedó el grupo del Deportes Tolima en la Copa Libertadores?

El equipo de Lucas González comenzó su camino en el torneo continental ante Universitario.

Ángela Tatiana Rodríguez

El Deportes Tolima recibió a Universitario en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

El partido termino empatado a cero goles después de 90 minutos intensos de ida y vuelta con oportunidades de gol para los dos equipos. Sin embargo, ninguno de los dos las supo aprovechar.

El Deportes Tolima hizo un poco más por el partido, especialmente a los último minutos del encuentro, pero su rival supo pararse bien defensivamente y no permitió que los locales tuvieran profundidad.

El próximo partido del Tolima será en Montevideo ante Nacional de Uruguay en próximo 14 de abril a las 5:00 p.m.

Los otros dos rivales del grupo B de la Copa Libertadores son Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile y jugarán este miércoles 8 de abril a las 5:00 p.m.

PosiciónEquipoPuntos
1Tolima1
2Universitario1
3Nacional0
4Coquimbo0

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