Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 8 de abril, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 8 de abril el dólar se cotiza en 475,00830000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre del día de ayer, martes 7 de abril cuando el precio se situó en los 474,53380000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 8 de abril

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 8 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 549,69860509 bolívares.

: 549,69860509 bolívares. Yuan chino : 69,28156996 bolívares.

: 69,28156996 bolívares. Lira turca : 10,64783668 bolívares.

: 10,64783668 bolívares. Rublo ruso: 6,00212661 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 8 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 8 de abril. Estos son:

Banesco : 523,7916 para compra - 487,2558 para venta.

: 523,7916 para compra - 487,2558 para venta. Banco Mercantil : 538,8367 para compra - 571,8575 para venta.

: 538,8367 para compra - 571,8575 para venta. Banco Nacional de Crédito : 509,5774 para compra - 504,4949 para venta

: 509,5774 para compra - 504,4949 para venta Banco Exterior : 560,5611 para compra - 553,6820 para venta.

: 560,5611 para compra - 553,6820 para venta. Bancaribe : 519,0136 para compra - 494,9750 para venta.

: 519,0136 para compra - 494,9750 para venta. Otras Instituciones: 531,1601 para compra - 541,5570 para venta.

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