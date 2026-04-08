Precio del dólar en Colombia HOY 8 de abril: hay un nuevo aumento en la cotización, según BanRep

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.678,19 pesos (COP) para este miércoles 8 de abril de 2026.

Esta cotización representa un ligero aumento con respecto al precio del día de ayer, martes 7 de abril, cuando el precio se situó en los 3.664,41 pesos (COP).

La cotización del dólar en el país para el día de hoy subió 13.78 pesos, lo significa un aumento del 0.38%.

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 8 de abril?

Estos son los valores que se manejan hoy 8 de abril en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,620 pesos por compra y 3,680 pesos por venta.

: 3,620 pesos por compra y 3,680 pesos por venta. Medellín : 3,560 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

: 3,560 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Cali : 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena : 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta : 3,630 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Evidenciando que las única ciudad del país que tuvo variación en el precio de compra y venta del dólar fue Bogotá, Medellín y Cúcuta, con respecto al día de ayer, martes 7 de abril, donde solo Medellín y Cúcuta fueron las ciudades que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

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