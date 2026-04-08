Estos son los trabajadores que recibirán bono de $800.000: paso a paso y requisitos del beneficio

Estos son los trabajadores que recibirán bono de 800.000: paso a paso y requisitos para recibirlo

El sistema de subsidios en Colombia vuelve a tomar relevancia en 2026 con la actualización del subsidio monetario que entregan las cajas de compensación familiar.

Este apoyo económico, dirigido a trabajadores de menores ingresos, puede representar hasta $877.200 anuales por cada beneficiario a cargo, convirtiéndose en un respaldo clave para millones de hogares.

El incentivo no se entrega en un solo pago, sino en cuotas mensuales que rondan los $73.100, aunque el monto exacto puede variar dependiendo de la región y de la entidad administradora del subsidio.

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¿Qué es el subsidio monetario y quiénes lo reciben?

Este beneficio es un aporte económico que entregan las cajas de compensación a trabajadores afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Su finalidad es ayudar a cubrir los gastos derivados del sostenimiento de personas dependientes dentro del núcleo familiar.

Cabe aclarar que este subsidio no aplica para todas las personas, ya que está condicionado a la afiliación del trabajador y al cumplimiento de ciertos requisitos tanto del empleado como de sus beneficiarios.

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Beneficiarios del subsidio: quiénes pueden ser incluidos

Para acceder a este ingreso adicional, los trabajadores deben tener personas a cargo que cumplan con condiciones específicas. Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Hijos menores de 18 años que estén estudiando en instituciones formales.

que estén estudiando en instituciones formales. Padres mayores de 60 años que dependan económicamente del afiliado y no reciban ingresos.

que dependan económicamente del afiliado y no reciban ingresos. Hermanos huérfanos que vivan bajo el mismo techo y estén a cargo del trabajador.

que vivan bajo el mismo techo y estén a cargo del trabajador. Personas en condición de discapacidad, quienes pueden acceder sin límite de edad e incluso recibir un valor mayor.

Cómo solicitar el subsidio en 2026

El proceso para acceder a este beneficio ha evolucionado significativamente en los últimos años. Para 2026, la mayoría de trámites se realizan de forma virtual a través de las plataformas de cada caja de compensación.

Los trabajadores deben presentar documentos como:

Certificados de estudio de los hijos.

Declaraciones de dependencia económica para padres u otros familiares.

Soportes que acrediten la condición del beneficiario, según el caso.

Un aspecto clave es que el empleador debe estar al día en el pago de aportes parafiscales. De lo contrario, el subsidio puede ser suspendido o no aprobado.

Una de las principales novedades es la digitalización del pago, pues ahora los recursos se entregan mediante billeteras electrónicas o tarjetas prepagadas, lo que permite a los beneficiarios acceder al dinero de forma más rápida y sin filas.

Además, varias cajas han establecido alianzas con supermercados y comercios, ofreciendo descuentos adicionales cuando se utilizan estos recursos, lo que amplía el impacto del subsidio en la economía familiar.