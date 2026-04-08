Artemis ll y NASA revelan fotos de la Luna y un eclipse solar captado desde el espacio

La misión Artemis II sigue marcando hitos en la exploración espacial. La NASA reveló las primeras imágenes oficiales del sobrevuelo lunar tomadas por su tripulación, mostrando zonas nunca antes vistas por el ser humano, así como un inusual eclipse solar captado desde el espacio.

Las fotografías fueron tomadas el 6 de abril de 2026 durante un recorrido de siete horas alrededor del lado oculto de la Luna, en una misión que representa el regreso de astronautas a las cercanías del satélite natural tras décadas sin vuelos tripulados en esa región.

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Imágenes inéditas de la Luna desde Artemis II

El equipo conformado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen utilizó múltiples cámaras para capturar miles de imágenes de alta resolución.

Entre los registros más impactantes se encuentra un eclipse solar visto desde el espacio profundo, donde la Luna aparece iluminada por el Sol mientras la nave Orion se distingue en primer plano. También se lograron captar detalles de planetas como Saturno y Marte desde la perspectiva del satélite.

Estas imágenes no solo tienen un valor visual, sino también científico, ya que permiten observar fenómenos que no son visibles desde la Tierra.

Hallazgos científicos clave en el sobrevuelo lunar

Durante la misión, los astronautas documentaron una gran variedad de características geológicas. Entre ellas destacan cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y fracturas en la superficie lunar, elementos fundamentales para comprender la evolución del satélite.

Además, la tripulación logró registrar diferencias en color, brillo y textura del terreno, así como fenómenos como el “amanecer” y “atardecer” de la Tierra vistos desde la Luna.

Uno de los datos más relevantes fue la observación de seis destellos provocados por impactos de meteoroides en la superficie lunar, un fenómeno poco común que ahora podrá ser analizado con mayor precisión por los científicos.

Análisis de datos y avances para futuras misiones

Los equipos científicos en la Tierra ya comenzaron a estudiar las imágenes, audios y datos enviados por la misión. Esta información permitirá afinar detalles sobre los eventos registrados y compararlos con observaciones realizadas por astrónomos aficionados.

Según expertos de la NASA, este material será clave para entender mejor la geología lunar y planificar futuras misiones de exploración. Además, servirá como base para el desarrollo de una presencia humana sostenible en la Luna y, posteriormente, para misiones tripuladas a Marte.

Regreso de Artemis II a la Tierra

La misión ya superó la mitad de su recorrido y actualmente la tripulación se dirige de regreso al planeta. La NASA tiene previsto el amerizaje de la cápsula Orion el 10 de abril frente a la costa de California.

El retorno será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la agencia, donde se espera una amplia cobertura del cierre de esta histórica misión.

Con Artemis II, la NASA da un paso firme en lo que ha denominado una nueva era de exploración espacial, en la que la Luna vuelve a ser protagonista como antesala de futuras expediciones humanas hacia Marte.