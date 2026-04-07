Últimos días para pagar ICA en Bogotá: ¿Cómo hacer el pago y la declaración?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) que el plazo para la presentación y pago del primer bimestre de 2026 (enero y febrero) vence el viernes 10 de abril.

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Cumplir con el pago dentro del plazo estipulado evita sanciones e intereses y ayuda a que Bogotá mantenga el ritmo de sus servicios y la ejecución de proyectos que se ven en la vida diaria.

¿Quiénes deben declarar y pagar el impuesto ICA en Bogotá?

El impuesto aplica para personas y empresas que desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios en la ciudad, especialmente quienes en 2025 registraron un impuesto a cargo superior a 391 UVT (más de COP 19,4 millones).

Además, algunos contribuyentes deben pagar la sobretasa bomberil, equivalente al 1 % del valor del ICA, si superan ciertos niveles de ingresos.

Aporte voluntario del ICA financia educación superior:

El ICA incluye un componente voluntario que busca vincular el pago de impuestos con impacto social. Los contribuyentes pueden decidir aportar entre el 3%, 5% o 10% adicional, recursos que se destinan a financiar becas de educación superior para jóvenes bogotanos a través de la Agencia Atenea.

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¿Cómo realizar la declaración y pagar?

El trámite puede hacerse en línea, de forma fácil y sin desplazamientos a través de Pagos Bogotá, ingresando a la opción ICA – ReteICA, para pagar con PSE o transferencia bancaria desde cualquier lugar.

Medios de pago:

Pensando en una atención más ágil, Hacienda Bogotá ofrece canales virtuales y tres nuevos puntos de atención especializada, ubicados en Usaquén, el centro comercial Plaza de las Américas y el Centro Administrativo Distrital, este último diseñado para atender a contribuyentes con discapacidad o movilidad reducida.

Además, en los puntos de Usaquén, el centro comercial Plaza de las Américas y en el SuperCADE de la carrera 30, está disponible la ventanilla extendida para pagar los ocho impuestos distritales, incluso de años anteriores, en efectivo o con tarjeta débito y crédito.

Recaudo a la fecha:

A la fecha, el recaudo por concepto del impuesto de Industria y Comercio (ICA), asciende a 1,9 billones de pesos, lo que reafirma el compromiso de los contribuyentes con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

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Use los canales oficiales y evite intermediarios:

La Secretaría de Hacienda de Bogotá invita a realizar estos trámites únicamente por los canales oficiales, que son gratuitos y no requieren intermediarios, para evitar fraudes y costos adicionales.

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