Organizaciones sociales rechazan aumento de homicidios y desapariciones de mujeres en el Atlántico

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

Las organizaciones sociales, lideresas y defensoras de derechos humanos del departamento del Atlántico lanzaron un pronunciamiento urgente ante el preocupante aumento de las violencias basadas en género.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Señalan que en las últimas semanas se ha evidenciado un incremento sostenido de homicidios, desapariciones y agresiones contra mujeres, niñas y jóvenes.

De acuerdo con el comunicado, esta situación “refleja una crisis que requiere atención inmediata por parte de las autoridades, así como acciones concretas que permitan frenar los hechos de violencia que están afectando a la población femenina en distintos municipios del departamento”.

Caso Alameda

Uno de los casos que ha generado mayor alarma es el de Dayana Tovar Rodríguez, residente del sector Alameda del Río, quien fue encontrada en el corregimiento de Palomino, en La Guajira, en estado de desorientación y sin memoria de lo ocurrido.

Para las organizaciones, este hecho evidencia la gravedad del contexto actual.

Las lideresas advierten que “este tipo de situaciones no son aisladas, sino que hacen parte de un patrón que se repite y que muchas veces permanece en silencio debido al miedo de las víctimas, la desconfianza en las instituciones y las dificultades para acceder a mecanismos de denuncia”.

Medidas urgentes

Frente a este panorama, las organizaciones exigieron:

Fortalecimiento inmediato de las estrategias de prevención de las violencias basadas en género.

Consejo de Seguridad con enfoque de género.

Monitoreo de los territorios más vulnerables.

Declaratoria de urgencia frente a la Violencia Basada en Género (VBG).

Garantías reales de acceso a la justicia para las víctimas.

Creación y fortalecimiento de espacios seguros.

Campañas de sensibilización y transformación cultural.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para no normalizar la violencia contra las mujeres y avanzar en acciones de sensibilización y transformación cultural. “La defensa de la vida y la dignidad de las mujeres no es negociable”, concluyeron, reiterando su consigna: “Ni una menos en el Atlántico”.