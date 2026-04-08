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08 abr 2026 Actualizado 01:07

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Barranquilla

Asesinan a una mujer en Sabanagrande: horas antes se había realizado un Consejo de Seguridad

Dos hombres a bordo de una moto le dispararon cuando la mujer laboraba en una miscelánea.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Efraín

Barranquilla

En horas de la tarde de este martes, 7 de abril fue asesinada una mujer en el municipio de Sabanagrande. Fue identificada como Julia Barrios y trabajaba en una miscelánea, momentos en que fue atacada a tiros.

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La mujer, aunque fue auxiliada y llevada a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. El crimen se dio horas después que se realizó un Consejo de Seguridad, precisamente por otros hechos de sangre en el municipio.

Lea también: Asesinaron a una mujer en Sabanagrande: la joven era oriunda de Venezuela

Anuncian recompensa por otros crímenes

En el Consejo de Seguridad, las autoridades confirmaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información de los responsables del doble homicidio que se registró en la noche del domingo, 5 de abril. Allí fueron asesinados dos hombres identificados como Pedro Gutiérrez y Juan Bautista Marriaga.

También se ofrecen la recompensa por otro hecho de sangre se registró en la madrugada del lunes, 6 de abril, en donde fue asesinado Jaider David Carrillo Barrios, de 20 años.

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