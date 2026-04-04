Murió mujer que fue baleada al interior de su vivienda en Galapa, Atlántico

Las autoridades confirmaron que el pasado 2 de abril perdió la vida Kira Paola Meola Pernet, de 30 años, la mujer que había resultado herida tras ser baleada al interior de su vivienda en el barrio Villa Olímpica, en Galapa.

Según se informó en su momento, la mujer resultó herida tras un ataque sicarial en la vivienda ubicada en la calle 63 con carrera 6A. Mientras tanto, la Policía sigue adelantando la investigación de este caso.

La mujer permanecía en la Clínica Reina Catalina de Baranoa, tras resultar herida en este hecho sicarial que se registró el pasado 12 de marzo.

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Mujeres piden mayor contundencia

Mientras tanto, las organizaciones de mujeres en el Atlántico piden a las autoridades mayor contundencia contra la violencia contra la mujer, debido a que en este caso aún no se conocen captura alguna.