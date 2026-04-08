Parceros: Un documental que redefine la juventud en Medellín

Medellín

En medio de un gran evento realizado en el Museo de Arte Moderno de Medellín, la Alcaldía de Medellín, Lulo Films, History Channel y Loso Producciones, anunciaron el estreno de “Parceros”, un documental que se emitirá por televisión y que exalta el impacto favorable de una estrategia que enfrenta la criminalidad urbana desde su origen, protegiendo a los más jóvenes del reclutamiento por estructuras ilegales.

Esta obra audiovisual se estrenará el 29 de abril en América Latina por el canal History, y contará con figuras reconocidas de la televisión colombiana como el actor argentino Michel Brown, quien será el conductor de este documental, conectando historias y exponiendo el valor de la intervención social y el acompañamiento integral por parte de las autoridades locales en Medellín, mostrando cómo esto ha contribuido al abandono de bandas criminales y a la redefinición de proyectos de vida para muchos jóvenes en la ciudad.

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Los relatos de Marcela, Alejandro y Juan Sebastián serán los ejes centrales de esta producción, reflejando diferentes problemáticas como los patrones de reincidencia y la captación temprana al mundo de la delincuencia, afectando la seguridad urbana y consolidando economías ilegales en distintos sectores, alejando a los jóvenes de toda oportunidad, sueño o esperanza de tener una vida completamente diferente.

Sin embargo, los protagonistas de estas historias que componen el documental, muestran al mundo la nueva cara de una Medellín que es consciente de estas problemáticas, y que con programas sociales le apuesta a las oportunidades para aquellas poblaciones más vulnerables de la ciudad, y le demuestra a otros jóvenes que sí es posible cambiar de rumbo hacia un mejor estilo de vida.

Para este 2026 el programa Parceros del Distrito espera poder llegar a beneficiar a 15.000 jóvenes, y fortalecer este modelo como complemento a las acciones operativas de las autoridades, que articulan prevención, intervención social y judicialización, todo esto para garantizar a los habitantes de la capital antioqueña una ciudad con mayor seguridad, convivencia y oportunidades.